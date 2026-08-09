onde assistir a Palmeiras x Inter, Flamengo x Vitória e os outros duelos deste domingo

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O torcedor que deseja acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro neste domingo, 9, tem opções na TV aberta, fechada e streaming. A rodada destaca os confrontos entre Palmeiras e Internacional, às 16h, com transmissão da Globo e Premiere, e Flamengo x Vitória, às 19h30, exibido por Sportv e Premiere.
A bola rola cedo com o duelo entre Cruzeiro e Mirassol, marcado para as 11h, com transmissão pelo serviço de streaming Prime Video. No meio da tarde, às 16h, a emissora Globo divide a rede na TV aberta para exibir as partidas Palmeiras x Internacional e Bahia x Vasco.
O confronto entre Palmeiras e Internacional também pode ser acompanhado pelas plataformas ge tv e Premiere. Já a partida entre Bahia e Vasco tem o Premiere como alternativa na televisão por assinatura.
A partir das 18h30, o canal Premiere exibe duas partidas simultâneas pelo Campeonato Brasileiro: RB Bragantino x Corinthians e Santos x Athletico-PR. O encerramento da programação de domingo fica por conta do jogo Flamengo x Vitória, com início agendado para as 19h30.
O embate entre Flamengo e Vitória tem transmissão dupla na TV fechada. Os torcedores podem acompanhar os lances tanto no canal Sportv quanto no serviço de pay-per-view Premiere.
Fonte do Artigo
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