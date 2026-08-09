“Infelizmente são pessoas que estão gravemente feridas”, diz bombeiro sobre vítimas de acidente no Santo Inácio

O tenente Cícero Viana, do Corpo de Bombeiros, detalhou o atendimento aos dois motociclistas que ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal na noite deste sábado (8), no Bairro Santo Inácio, em Cascavel.

Segundo o oficial, as duas vítimas são homens jovens, com idades estimadas entre 25 e 30 anos. Ambos sofreram ferimentos considerados graves e precisaram ser avaliados pelas equipes do Siate e pelo médico do Corpo de Bombeiros.

De acordo com Cícero Viana, uma das vítimas apresentava diversas fraturas, incluindo lesões no braço e na perna.

A segunda vítima também passou por avaliação no local. Inicialmente, havia suspeita de traumatismo cranioencefálico, mas o quadro aparentava ser menos grave em comparação ao primeiro motociclista.

O tenente explicou ainda que a dinâmica exata da colisão ainda não estava totalmente esclarecida. Uma das possibilidades levantadas inicialmente é de que os veículos estivessem em velocidade acima da permitida para a via, além de uma possível desatenção dos condutores.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, os dois motociclistas utilizavam capacetes no momento da batida. Para o tenente, o uso correto do equipamento de proteção pode ter sido fundamental para preservar a vida das vítimas diante da violência do impacto.