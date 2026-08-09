Brasil x Argentina: Final da Copa Sul-Americana de vôlei masculino

A equipe verde-amarela disputa a competição com um elenco “B”, comandado por Nery Tambeiro que, na próxima temporada da Superliga, atuará como técnico do Suzano. Na semifinal diante do Chile neste sábado (8), os brasileiros tiveram dificuldades, mas venceram de virada por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 23/25, 23/25, 25/13 e 19/17. Com mais esta vitória, a equipe chega à final com 100% de aproveitamento, com quatro triunfos em quatro partidas.