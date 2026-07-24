onde assistir futebol ao vivo e horários

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Confira aqui, no Olhar Digital, onde assistir, ao vivo, às partidas de hoje, 23 de julho de 2026. Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas do Brasileirão, da Série B e da Copa Sul-Americana.

Confira, a seguir, os jogos desta quinta-feira (23) (horário de Brasília):

Onde assistir aos jogos de hoje e horários das partidas (23/07/26)

CONMEBOL Sul-Americana 2026

Bolívar x Grêmio — 19h — Paramount+

Boca Juniors x O’Higgins — 21h30 — ESPN e Disney+

Santa Fe x Caracas — 21h30 — Paramount+

Brasileirão 2026

Botafogo x Vitória — 19h30 — Record, R7.com, RecordPlus, CazéTV e Premiere

Corinthians x Remo — 19h30 — sportv, sportv 4K e Premiere

Brasileirão Série B 2026

Athletic x São Bernardo — 19h30 — Disney+

Cuiabá x Atlético/GO — 20h30 — Disney+

Botafogo/SP x Juventude — 21h30 — Xsports, ESPN 4, Disney+ e SportyNet

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Quem joga hoje pelo Brasileirão?

Hoje, temos partidas pelas séries A e B:

Brasileirão 2026

Botafogo x Vitória — 19h30 — Premiere

Corinthians x Remo — 19h30 — sportv, sportv 4K e Premiere

Brasileirão Série B 2026

Athletic x São Bernardo — 19h30 — Disney+

Cuiabá x Atlético/GO — 20h30 — Disney+

Botafogo/SP x Juventude — 21h30 — Xsports, ESPN 4, Disney+ e SportyNet

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Futebol é uma paixão nacional. Por isso, nada mais natural do que ver a internet popularizando o acesso aos campeonatos nacionais e internacionais no Brasil. Com as mudanças da tecnologia, ficou bastante fácil assistir a jogos de futebol ao vivo e online no seu celular.





Filmes e séries, por exemplo, já podem ser assistidos a qualquer hora e em qualquer lugar, graças aos serviços de streaming. Mas não são apenas essas produções que podem se beneficiar das ferramentas modernas: os esportes também. Assim, já é bastante fácil assistir a jogos de futebol ao vivo e online, seja do seu celular ou do computador.

O Olhar Digital preparou um artigo especial ensinando como fazer para acompanhar os principais campeonatos de futebol — nacionais e internacionais, de clubes ou seleções — diretamente do celular ou computador via streaming ao vivo!

Rodrigo Mozelli Rodrigo Mozelli é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e, atualmente, é redator do Olhar Digital. Ver todos os artigos →



