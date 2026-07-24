onde assistir futebol ao vivo e horários

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Continua após a publicidade
Confira aqui, no Olhar Digital, onde assistir, ao vivo, às partidas de hoje, 23 de julho de 2026. Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas do Brasileirão, da Série B e da Copa Sul-Americana.
Confira, a seguir, os jogos desta quinta-feira (23) (horário de Brasília):
Para assinar o Premiere com sete dias grátis pelo Prime, clique aqui
Quem joga hoje pelo Brasileirão?
Hoje, temos partidas pelas séries A e B:
Leia mais:
Futebol é uma paixão nacional. Por isso, nada mais natural do que ver a internet popularizando o acesso aos campeonatos nacionais e internacionais no Brasil. Com as mudanças da tecnologia, ficou bastante fácil assistir a jogos de futebol ao vivo e online no seu celular.
Filmes e séries, por exemplo, já podem ser assistidos a qualquer hora e em qualquer lugar, graças aos serviços de streaming. Mas não são apenas essas produções que podem se beneficiar das ferramentas modernas: os esportes também. Assim, já é bastante fácil assistir a jogos de futebol ao vivo e online, seja do seu celular ou do computador.
O Olhar Digital preparou um artigo especial ensinando como fazer para acompanhar os principais campeonatos de futebol — nacionais e internacionais, de clubes ou seleções — diretamente do celular ou computador via streaming ao vivo!
Rodrigo Mozelli
Rodrigo Mozelli é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e, atualmente, é redator do Olhar Digital.
Fonte do Artigo
See more: The Global Track