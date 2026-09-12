ÔNIBUS COM 43 PASSAGEIROS É CONSUMIDO PELO FOGO NA BR-369 EM UBIRATÃ

Na madrugada deste sábado, a Brigada Comunitária de Ubiratã foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em um ônibus às margens da BR-369.

Ao chegar ao local, a equipe iniciou rapidamente o combate às chamas, trabalhando para controlar o incêndio e evitar que o fogo se propagasse para áreas próximas.

Segundo as informações divulgadas pela Defesa Civil, o veículo transportava 43 passageiros, que conseguiram sair do ônibus sem ferimentos.

A ocorrência exigiu atenção e rapidez devido à intensidade das chamas e à localização do veículo na rodovia.

🚒 A Defesa Civil/Brigada Comunitária de Ubiratã segue preparada para atender situações de emergência e atuar na proteção da população.

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