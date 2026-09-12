São Paulo entra em estado de atenção após chuvas persistentes causarem deslizamentos e ventos de 92km/h no interior do estado

O estado de São Paulo permanece em vigilância constante devido às chuvas persistentes que atingem diversas regiões do território paulista nas últimas horas.

As condições meteorológicas atuais têm gerado preocupação nas autoridades, que monitoram de perto os impactos das precipitações contínuas. A situação exige cuidado redobrado dos moradores em áreas vulneráveis.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o estado se encontra em estado de atenção oficial para evitar novos incidentes graves causados pelo excesso de água no solo.

Impactos registrados e previsões

Nas últimas 48 horas, o estado contabilizou 26 ocorrências, entre elas desabamentos, deslizamentos de terra, destelhamentos e vendavais. Em certas localidades do interior, os ventos atingiram a marca de 92km/h.

Segundo a Defesa Civil estadual, o volume de chuva chegou a 100 milímetros em apenas um dia. Apesar do cenário, o órgão descartou, neste momento, qualquer risco de tornados ou tempestades severas adicionais.

Orientações em caso de enchentes

A orientação fundamental da Defesa Civil é que a população nunca atravesse áreas alagadas, seja a pé ou utilizando veículos. O risco de enchentes e enxurradas é real, e evitar contato com a água é a medida mais segura.

Além disso, é recomendado manter distância de rios, córregos e locais com histórico de alagamento.

Sinais de alerta para deslizamentos

Nas regiões com declives e áreas de risco de deslizamento, os moradores devem observar sinais críticos. Rachaduras nas paredes, inclinação de postes ou árvores e movimentações no solo são indicadores de perigo iminente.

Caso qualquer um desses sinais seja percebido, a orientação é sair imediatamente do local e procurar uma área segura. A prevenção é a melhor forma de evitar tragédias em momentos de chuvas persistentes.

Como pedir ajuda em emergências

A população pode acionar o socorro em situações de emergência através dos canais oficiais. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros pode ser contatado pelo número 193.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual é o nível de alerta atual em São Paulo? O estado está em estado de atenção devido à persistência das chuvas que sobrecarregam rios e favorecem deslizamentos.

2. Houve registro de tornados ou tempestades severas? Não. Segundo a Defesa Civil, o risco de tornados e tempestades severas foi descartado neste momento.

3. Quais foram as velocidades dos ventos registradas? No interior do estado, foram registrados ventos que chegaram a 92km/h nas últimas 48 horas.

4. Como identificar risco de deslizamento de terra? Fique atento a rachaduras, inclinação de árvores ou postes e movimentações anormais no solo.

5. Quais números ligar em caso de emergência? Ligue 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros.