Você cuida do coração, faz check-ups e acompanha sua saúde… Mas e o seu cérebr

🧠 Você cuida do coração, faz check-ups e acompanha sua saúde… Mas e o seu cérebro?

A avaliação da saúde cognitiva também é fundamental para uma vida com mais qualidade. Por isso, o Laboratório Miguel oferece um exame que auxilia na investigação de alterações relacionadas à demência, contribuindo para um diagnóstico mais precoce e um acompanhamento mais preciso.

🤍 Cuidar da saúde do cérebro também é um ato de prevenção. Afinal, neuroprevenção é sempre o melhor caminho.

📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã

📞 (44) 9 9838-5655

📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata

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