Operação de trânsito registra mais de 100 abordagens e recolhe cinco veículos em Cascavel

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma operação de trânsito realizada pela Polícia Militar na região sul de Cascavel, na terça-feira (14), terminou com 78 autos de infração confeccionados. A fiscalização foi realizada por equipes da GOTran e do GPOM.
Durante a ação, 104 pessoas e 89 veículos foram abordados. Os policiais flagraram cinco motoristas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dois veículos com a documentação em atraso.
As equipes ainda recolheram um automóvel e quatro motocicletas ao pátio do Detran. Um condutor foi preso após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool e realizando manobras perigosas, conhecidas como “borrachão”, em um semáforo.
Segundo a PM, a operação teve como objetivo intensificar a fiscalização e coibir infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track