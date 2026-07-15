Operação de trânsito registra mais de 100 abordagens e recolhe cinco veículos em Cascavel

Uma operação de trânsito realizada pela Polícia Militar na região sul de Cascavel, na terça-feira (14), terminou com 78 autos de infração confeccionados. A fiscalização foi realizada por equipes da GOTran e do GPOM.

Durante a ação, 104 pessoas e 89 veículos foram abordados. Os policiais flagraram cinco motoristas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dois veículos com a documentação em atraso.

As equipes ainda recolheram um automóvel e quatro motocicletas ao pátio do Detran. Um condutor foi preso após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool e realizando manobras perigosas, conhecidas como “borrachão”, em um semáforo.

Segundo a PM, a operação teve como objetivo intensificar a fiscalização e coibir infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.