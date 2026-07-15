Um jovem de 23 anos foi morto a tiros em Campo Mourão. A vítima foi identificada como Lucas Eduardo Araújo.

De acordo com as informações apuradas, o crime ocorreu em uma residência localizada no Jardim Santa Cruz. Testemunhas relataram que um homem chegou ao local em uma motocicleta, conversou rapidamente com a vítima e, em seguida, ambos entraram no imóvel. Pouco tempo depois, diversos disparos de arma de fogo foram ouvidos.

Quando as equipes de emergência chegaram ao endereço, Lucas já estava sem vida. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil.

Durante a perícia, foram encontradas porções de cocaína e cápsulas de munição calibre 9 milímetros no imóvel. Conforme as investigações preliminares, a residência seria utilizada como ponto de comercialização de drogas.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes