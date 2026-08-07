Operação Inverno em Araucária amplia proteção social e acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua durante os dias de frio intenso

A Prefeitura de Araucária iniciou uma força tarefa estratégica para garantir o amparo e a dignidade de quem mais precisa durante a estação mais gelada do ano.

A chegada das temperaturas baixas exige uma resposta rápida do poder público, focada em proteger a vida da população vulnerável. Com esse objetivo, a Operação Inverno 2026 foi oficialmente ativada no município.

A iniciativa, que se estende até o dia 4 de setembro, oferece uma rede completa de suporte, incluindo abrigo, alimentação e cuidados básicos de higiene. A ação é fruto de uma colaboração intersetorial entre as secretarias de Assistência Social, Saúde e Segurança Pública, conforme informação divulgada pela Prefeitura de Araucária.

Estrutura de acolhimento e funcionamento

O centro da Operação Inverno está localizado na Rua Major Sezino Pereira de Souza, número 593, na região central. O espaço funciona como um ponto de apoio essencial, oferecendo pernoite, jantar, banho e encaminhamentos técnicos para a rede de proteção social.

O acesso ao serviço pode ser feito de forma espontânea ou por meio de abordagens sociais. Em dias com temperaturas amenas, o horário de entrada é das 17h às 18h30, com saída prevista para as 7h30 do dia seguinte.

Medidas especiais para noites de frio extremo

Para garantir que o acolhimento seja efetivo, a prefeitura estabeleceu um protocolo de emergência para quando os termômetros marcarem 9°C ou menos. Nessas situações, o limite de horário de entrada é suspenso.

Isso significa que o atendimento passa a ser realizado durante toda a noite, respeitando apenas a disponibilidade de vagas. Essa flexibilidade é fundamental para evitar a exposição prolongada ao frio severo, protegendo a saúde dos cidadãos.

Como a população pode ajudar

O sucesso da Operação Inverno também depende da colaboração dos moradores. Ao identificar alguém em situação de vulnerabilidade nas ruas, qualquer cidadão pode solicitar o atendimento especializado da equipe de abordagem social.

O contato deve ser feito pelo telefone 0800 642 5250, selecionando a opção 1. Além disso, o Centro POP mantém seu trabalho contínuo de segunda a sexta, das 8h às 17h, oferecendo acompanhamento social e busca por oportunidades de emprego.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Até quando vai a Operação Inverno 2026?

A operação segue ativa até o dia 4 de setembro em Araucária.

2. Onde buscar ajuda em caso de frio intenso?

O acolhimento ocorre na Rua Major Sezino Pereira de Souza, número 593, no Centro.

3. O que fazer ao encontrar alguém passando frio na rua?

Você deve ligar para o número 0800 642 5250 e escolher a opção 1 para acionar a Abordagem Social.

4. Como funciona o atendimento em noites muito frias?

Quando a temperatura atinge 9°C ou menos, o horário limite de entrada é suspenso, permitindo acesso durante toda a noite.

5. O que o serviço de acolhimento oferece?

O espaço disponibiliza pernoite, jantar, banho, higiene pessoal e encaminhamentos para a rede de apoio municipal.