Operação Lei Seca é reforçada durante grande evento realizado em Cascavel destaca Tenente da PM

Após a realização de um grande evento em Cascavel, que teve como principal atração o cantor Luan Santana durante a Expovel, a Polícia Militar reforçou a fiscalização de trânsito em diferentes pontos da cidade com mais uma edição da Operação Lei Seca.

Fiscalização em vários pontos da cidade

Em gravação à imprensa, o Tenente da Polícia Militar Anderson Vidor, destacou que uma das barreiras foi montada na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do Trevo do Guarujá, justamente em uma das principais rotas utilizadas pelo público que deixava o evento.

Segundo o oficial, a operação foi realizada em conjunto com equipes da Guarda Municipal e da Transitar, com o objetivo de coibir motoristas que ingerem bebida alcoólica e assumem a direção, além de fiscalizar outras irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Como mostrado anteriormente pela CGN, a Operação Lei Seca abordou 350 pessoas e 300 veículos, resultando na confecção de 159 autos de infração. Ao todo, 27 condutores foram autuados por situações relacionadas ao consumo de álcool, sendo que dois acabaram presos por embriaguez ao volante.