Professor transforma 150 mil tampinhas em mosaico cultural gigante no Paraná e mobiliza toda a cidade

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Em uma pequena cidade no interior do Paraná, um projeto de arte inusitado está transformando a fachada de uma escola municipal. O professor Matheus Picolli decidiu dar um novo destino a um material frequentemente descartado, unindo a comunidade em torno de um objetivo comum.
O trabalho, que utiliza 150 mil tampinhas para retratar elementos culturais de Guaraniaçu, tornou-se um símbolo de união e preservação ambiental. A iniciativa começou a ganhar corpo em maio deste ano, após meses de coleta intensa realizada por estudantes e moradores.
Conforme informações divulgadas pelo g1, o projeto não apenas embeleza o ambiente escolar, mas também promove a educação ambiental de forma prática e colaborativa entre os 13 mil habitantes do município paranaense.
Tudo começou com o olhar atento do professor Matheus Picolli, que viu no plástico acumulado a oportunidade de ensinar sobre reciclagem. O que antes era considerado lixo, transformou-se em arte e em um cartão-postal para a vizinhança da Escola Municipal Professor Joaquim Modesto da Rosa.
O processo de montagem exigiu paciência e dedicação durante dois meses. A participação dos alunos foi fundamental, com destaque para a pequena Fernanda Luiza, de apenas 5 anos, que sozinha reuniu mais de oito mil tampinhas com a ajuda de sua família.
O sucesso do projeto ultrapassou as fronteiras da escola e alcançou as redes sociais. Um vídeo que mostra o momento em que o professor coloca a última peça do mosaico viralizou, acumulando quase dois milhões de visualizações e inspirando pessoas de todo o Brasil.
O professor Matheus Picolli afirmou que o objetivo é somar e contribuir para que a ideia se espalhe. Diante da grande quantidade de material arrecadado e do apoio popular, a equipe decidiu dobrar o tamanho do muro, ampliando ainda mais o impacto visual da obra.
A arte com tampinhas mudou a dinâmica da escola, fazendo com que as aulas de artes passassem a dialogar com outras disciplinas. O projeto ocupou a calçada e transformou a percepção dos moradores locais, como Sirlei Raupp, que agora vê o muro como um dos pontos preferidos para fotos.
A servidora pública Márcia da Silva, que também participou da coleta, relatou que o projeto transformou a rotina dos envolvidos. A ação provou que, quando a comunidade se une, pequenos gestos, como guardar tampinhas, podem gerar grandes resultados coletivos.
Quantas tampinhas foram usadas no mosaico? Foram utilizadas mais de 150 mil tampinhas plásticas no projeto original em Guaraniaçu.
Quanto tempo levou para concluir a obra? A montagem do painel durou cerca de dois meses, com o início da arrecadação ocorrendo em setembro de 2025.
Qual o objetivo do projeto? O objetivo principal é promover a conscientização sobre a reciclagem, valorizar a cultura local e fortalecer a união entre a escola e a comunidade.
O projeto vai continuar? Sim, devido ao grande volume de tampinhas arrecadadas e ao sucesso da iniciativa, o professor Picolli planeja dobrar o tamanho do muro.
Como a comunidade participou? Alunos, familiares e moradores da cidade colaboraram ativamente guardando e doando tampinhas de plástico para a execução do mural artístico.