Professor transforma 150 mil tampinhas em mosaico cultural gigante no Paraná e mobiliza toda a cidade

Professor de Guaraniaçu lidera projeto de mosaico com 150 mil tampinhas que une conscientização ambiental e valorização da cultura local

Em uma pequena cidade no interior do Paraná, um projeto de arte inusitado está transformando a fachada de uma escola municipal. O professor Matheus Picolli decidiu dar um novo destino a um material frequentemente descartado, unindo a comunidade em torno de um objetivo comum.

O trabalho, que utiliza 150 mil tampinhas para retratar elementos culturais de Guaraniaçu, tornou-se um símbolo de união e preservação ambiental. A iniciativa começou a ganhar corpo em maio deste ano, após meses de coleta intensa realizada por estudantes e moradores.

Conforme informações divulgadas pelo g1, o projeto não apenas embeleza o ambiente escolar, mas também promove a educação ambiental de forma prática e colaborativa entre os 13 mil habitantes do município paranaense.

O nascimento do mosaico sustentável

Tudo começou com o olhar atento do professor Matheus Picolli, que viu no plástico acumulado a oportunidade de ensinar sobre reciclagem. O que antes era considerado lixo, transformou-se em arte e em um cartão-postal para a vizinhança da Escola Municipal Professor Joaquim Modesto da Rosa.

O processo de montagem exigiu paciência e dedicação durante dois meses. A participação dos alunos foi fundamental, com destaque para a pequena Fernanda Luiza, de apenas 5 anos, que sozinha reuniu mais de oito mil tampinhas com a ajuda de sua família.

Impacto social e viralização

O sucesso do projeto ultrapassou as fronteiras da escola e alcançou as redes sociais. Um vídeo que mostra o momento em que o professor coloca a última peça do mosaico viralizou, acumulando quase dois milhões de visualizações e inspirando pessoas de todo o Brasil.

O professor Matheus Picolli afirmou que o objetivo é somar e contribuir para que a ideia se espalhe. Diante da grande quantidade de material arrecadado e do apoio popular, a equipe decidiu dobrar o tamanho do muro, ampliando ainda mais o impacto visual da obra.

Transformação da rotina escolar

A arte com tampinhas mudou a dinâmica da escola, fazendo com que as aulas de artes passassem a dialogar com outras disciplinas. O projeto ocupou a calçada e transformou a percepção dos moradores locais, como Sirlei Raupp, que agora vê o muro como um dos pontos preferidos para fotos.

A servidora pública Márcia da Silva, que também participou da coleta, relatou que o projeto transformou a rotina dos envolvidos. A ação provou que, quando a comunidade se une, pequenos gestos, como guardar tampinhas, podem gerar grandes resultados coletivos.

Perguntas Frequentes sobre o Mosaico

Quantas tampinhas foram usadas no mosaico? Foram utilizadas mais de 150 mil tampinhas plásticas no projeto original em Guaraniaçu.

Quanto tempo levou para concluir a obra? A montagem do painel durou cerca de dois meses, com o início da arrecadação ocorrendo em setembro de 2025.

Qual o objetivo do projeto? O objetivo principal é promover a conscientização sobre a reciclagem, valorizar a cultura local e fortalecer a união entre a escola e a comunidade.

O projeto vai continuar? Sim, devido ao grande volume de tampinhas arrecadadas e ao sucesso da iniciativa, o professor Picolli planeja dobrar o tamanho do muro.

Como a comunidade participou? Alunos, familiares e moradores da cidade colaboraram ativamente guardando e doando tampinhas de plástico para a execução do mural artístico.