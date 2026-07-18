Operação Vovó: Idosa fica presa dentro de casa e equipes são mobilizadas para resgate em Cascavel

A Rua Cacequi, no Bairro Canadá em Cascavel, foi palco de uma cena que parecia filme de resgate: viaturas da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e do Samu chamaram a atenção da vizinhança na tarde deste sábado (18).

O “vilão” da história? Um portão que impediu uma idosa de 64 anos de sair de casa justamente quando ela mais precisava de ajuda. Conforme apurado, a mulher passou mal e acabou ficando presa dentro do imóvel. Sozinha e bastante nervosa com a situação, ela acionou ajuda.

Em poucos minutos, a rua ganhou a movimentação típica de uma grande ocorrência. Viaturas da Guarda Municipal, caminhão do Corpo de Bombeiros e ambulância do Samu chegaram ao endereço preparados para o resgate.

Antes que fosse necessário recorrer a métodos mais “radicais”, um guarda municipal conseguiu abrir o portão, garantindo o acesso até a moradora.

Após receber os primeiros atendimentos, a idosa foi avaliada pelos socorristas e encaminhada a uma unidade hospitalar para reavaliação e cuidados médicos.