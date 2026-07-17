OPERAÇÃO XEQUE-MATE – FASE II CUMPRE 12 MANDADOS E BLOQUEIA BENS DE INVESTIGADOS POR LAVAGEM DE DINHEIRO

A Polícia Civil de Polícia de Campina da Lagoa, deflagrou na manhã desta sexta-feira (17) a Operação Xeque-Mate – Fase II, dando continuidade às investigações sobre um esquema de lavagem de capitais ligado aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a Polícia, a primeira fase da investigação identificou a estrutura financeira utilizada pelo grupo criminoso para ocultar e dissimular valores obtidos com o tráfico de drogas. O esquema envolvia o uso de contas bancárias de terceiros, transferência de recursos entre diversas contas e aquisição de bens em nome de outras pessoas.

As investigações apontaram movimentações financeiras superiores a R$ 1 milhão, incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além da realização de centenas de transações bancárias destinadas a dificultar o rastreamento do dinheiro de origem ilícita.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou o bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, de até R$ 810,5 mil por investigado, além do arresto de veículos, restrições via RENAJUD e a quebra ampliada do sigilo bancário de dezenas de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de integrarem ou colaborarem com a organização criminosa.

As apurações também indicam que veículos de alto valor teriam sido adquiridos com recursos provenientes da atividade criminosa e registrados em nome de terceiros para ocultar o patrimônio.

Nesta segunda fase da operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar no município de Campina da Lagoa, com apoio da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, da Delegacia de Polícia de Ubiratã e de Iretama.

O nome Operação Xeque-Mate representa a fase decisiva da investigação, que busca atingir a estrutura financeira da organização criminosa. A ação complementa medidas cautelares, incluindo prisões realizadas ao longo de 2025, com o objetivo de desarticular definitivamente o grupo investigado.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes