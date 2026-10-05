Seis pessoas são dadas como presumivelmente mortas após avião médico desaparecer entre Bermuda e Boston

Guarda Costeira dos EUA encerra busca; Latitude Air Ambulance diz que os seis a bordo do Heartbeat 104 são presumivelmente mortos

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou na noite de domingo o fim das operações de busca por sobreviventes de um avião de transporte médico que desapareceu no sábado enquanto voava de Bermuda para Boston. O operador do voo, Latitude Air Ambulance, afirmou que os seis ocupantes a bordo do Heartbeat 104 são presumivelmente mortos.

O avião, um Gulfstream G-100, perdeu contato com a Federal Aviation Administration pouco depois das 01:00, horário local (05:00 GMT) de sábado, segundo relatos. Autoridades localizaram na noite de sábado um campo de destroços confirmado como proveniente da aeronave.

O que se sabe sobre o voo

Dados de rastreamento do FlightAware indicam que a aeronave decolou do L.F. Wade International Airport, em Bermuda, às 23:40 do dia anterior e tinha previsão de pouso no Logan International, em Boston, às 01:30 EDT (05:30 GMT). O rastreamento também mostrou uma queda significativa de altitude antes do corte das comunicações, de cerca de 7.300 m (24.000 ft) para 3.300 m (11.000 ft).

Estavam a bordo quatro cidadãos canadenses e dois cidadãos bermudenses. Segundo Clarence Togeretz, diretor de operações de voo da Latitude, dois pilotos e dois membros da equipe médica tinham ido a Bermuda para recolher um paciente e o acompanhante do paciente.

Comunicações e relatos iniciais

Transcrições de rádio divulgadas ao Boston Globe, com base em gravações do LiveATC.net, mostram problemas nas comunicações entre o controle de tráfego e o piloto. O controlador perguntou se o piloto declarava emergência; a resposta do piloto estava inaudível em parte das gravações, e o controlador posteriormente confirmou a declaração de emergência.

Um despachante de bombeiros da região orientou equipes de emergência pouco após 01:00 EDT a se prepararem para receber uma aeronave com um “problema elétrico”; depois informou que “a aeronave perdeu rádio e radar”, segundo os registros citados pela reportagem.

Posição da Latitude Air Ambulance

Em comunicado publicado no domingo à noite, a Latitude Air Ambulance afirmou: “Devemos agora encarar a realidade dilacerante de que os quatro membros de nossa equipe Latitude, nosso paciente e o acompanhante do paciente que estavam a bordo do Heartbeat 104 são presumivelmente mortos”. A empresa também declarou que “esta é uma perda inimaginável para nossa família Latitude e para todos que amavam as seis pessoas a bordo do Heartbeat 104” e que continuará a cooperar com as autoridades durante os esforços de recuperação e investigação, pedindo que não se especule sobre as causas.

As investigações e os trabalhos de recuperação continuam conforme as autoridades competentes avançam na apuração dos fatos.