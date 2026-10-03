Operadora do Teufelsrad em Munique distribui shorts no Oktoberfest para evitar filmagens por baixo de saias

Elisabeth Polaczy entregou mais de 100 pares de shorts; segundo o Süddeutsche Zeitung, ao menos 32.000 vídeos do Teufelsrad circulam online.

O operador do brinquedo Teufelsrad (Roda do Diabo), uma atração tradicional do Oktoberfest de Munique, passou a distribuir shorts de ciclismo gratuitamente para mulheres que visitam o brinquedo, após a circulação massiva de vídeos voyeurísticos nas redes sociais.

Medida adotada pelo operador

Elisabeth Polaczy, que opera o Teufelsrad e tem 80 anos, disse à BBC que, nos últimos três anos, vem entregando gratuitamente shorts de ciclismo a mulheres e meninas que usam vestidos, para protegê-las de filmagens feitas na plateia. Neste Oktoberfest ela afirma ter distribuído mais de 100 pares. “Quero fazer tudo o que puder para fazer as pessoas se sentirem seguras”, disse Polaczy à publicação.

Polaczy afirmou ainda que o espaço onde o brinquedo funciona está coberto por cartazes e pôsteres da polícia em alemão e inglês advertindo contra filmagens por baixo de saias, mas que é impossível controlar todas as pessoas com smartphones na multidão. A reportagem também informou que algumas garçonetes do festival passaram a usar shorts de ciclismo sob os dirndls.

Volume de vídeos e investigações

O diário Süddeutsche Zeitung estimou que ao menos 32.000 vídeos de mulheres no Teufelsrad estejam em circulação. A BR investigou e afirmou ter identificado um grupo de youtubers profissionais da Ucrânia e várias pessoas da Baviera por trás da produção e divulgação desses registros. A BR também informou que algumas imagens foram digitalmente alteradas para mostrar as vítimas nuas.

Leis, prisões e medidas municipais

A polícia da Baviera, que desde 2025 realiza uma campanha de cartazes no Oktoberfest contra o "upskirting", prendeu neste ano um homem suíço de 45 anos por filmar por baixo de um dirndl. A reportagem registrou 10 prisões por upskirting no ano passado e sete em 2024.

A cidade de Munique também endureceu regras para criadores de conteúdo: proibiu transmissões ao vivo do festival e exige permissão paga para quem quiser filmar no evento. Segundo a BBC, centenas de licenças foram concedidas este ano a influenciadores que monetizam suas postagens por meio de publiposts ou patrocínios.

Críticas de organizações que atendem vítimas

As informações desta matéria foram apuradas com base em reportagem da BBC, que cita investigações do BR e estimativas publicadas pelo Süddeutsche Zeitung.