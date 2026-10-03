Operadora do Teufelsrad em Munique distribui shorts no Oktoberfest para evitar filmagens por baixo de saias

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O operador do brinquedo Teufelsrad (Roda do Diabo), uma atração tradicional do Oktoberfest de Munique, passou a distribuir shorts de ciclismo gratuitamente para mulheres que visitam o brinquedo, após a circulação massiva de vídeos voyeurísticos nas redes sociais.
Elisabeth Polaczy, que opera o Teufelsrad e tem 80 anos, disse à BBC que, nos últimos três anos, vem entregando gratuitamente shorts de ciclismo a mulheres e meninas que usam vestidos, para protegê-las de filmagens feitas na plateia. Neste Oktoberfest ela afirma ter distribuído mais de 100 pares. “Quero fazer tudo o que puder para fazer as pessoas se sentirem seguras”, disse Polaczy à publicação.
Polaczy afirmou ainda que o espaço onde o brinquedo funciona está coberto por cartazes e pôsteres da polícia em alemão e inglês advertindo contra filmagens por baixo de saias, mas que é impossível controlar todas as pessoas com smartphones na multidão. A reportagem também informou que algumas garçonetes do festival passaram a usar shorts de ciclismo sob os dirndls.
O diário Süddeutsche Zeitung estimou que ao menos 32.000 vídeos de mulheres no Teufelsrad estejam em circulação. A BR investigou e afirmou ter identificado um grupo de youtubers profissionais da Ucrânia e várias pessoas da Baviera por trás da produção e divulgação desses registros. A BR também informou que algumas imagens foram digitalmente alteradas para mostrar as vítimas nuas.
A polícia da Baviera, que desde 2025 realiza uma campanha de cartazes no Oktoberfest contra o "upskirting", prendeu neste ano um homem suíço de 45 anos por filmar por baixo de um dirndl. A reportagem registrou 10 prisões por upskirting no ano passado e sete em 2024.
A cidade de Munique também endureceu regras para criadores de conteúdo: proibiu transmissões ao vivo do festival e exige permissão paga para quem quiser filmar no evento. Segundo a BBC, centenas de licenças foram concedidas este ano a influenciadores que monetizam suas postagens por meio de publiposts ou patrocínios.
As informações desta matéria foram apuradas com base em reportagem da BBC, que cita investigações do BR e estimativas publicadas pelo Süddeutsche Zeitung.