Gabigol vira para o Santos sobre o São Paulo; Coutinho estreia no MorumBis

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O Santos conseguiu uma virada por 2 a 1 sobre o São Paulo na noite de sexta-feira, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no MorumBis, em São Paulo. A equipe santista Marcos com Gabigol duas vezes; Luciano abriu o placar para o São Paulo, segundo a Agência Estado, Publicado pela CGN.
A vitória colocou o Santos em sétimo, com 41 pontos. Para manter a posição, o time depende de uma derrota do Atlético-MG para o Red Bull Bragantino, informou a matéria da Agência Estado.
O São Paulo abriu o placar quando Matheus Candançan assinalou pênalti por toque de Lucas Veríssimo em Ryan Francisco; Luciano cobrou e fez aos 34 minutos do primeiro tempo. No lance seguinte, o Santos reagiu: Escobar cruzou para Gabigol, que cabeceou e igualou aos 35. No segundo tempo, aos oito minutos, Gabigol Marcos novamente após jogada iniciada por Philippe Coutinho, que havia acabado de entrar — o meia tocou para Everton Cebolinha, que acionou Gabigol para a virada.
O São Paulo começou com ritmo intenso e atuou com formação de três zagueiros após a ausência de Domingos Duarte; Dorival Júnior recuou Pablo Maia para compor o trio defensivo junto a Arboleda e Rafael Tolói. O Santos demorou a levar perigo no primeiro tempo, teve Diógenes no gol (substituto de Gabriel Brazão) e passou a administrar o resultado após a virada.
O atacante Luciano teve uma lesão muscular já nos minutos finais e permaneceu em campo no sacrifício porque o São Paulo havia esgotado as substituições, segundo CGN. O árbitro foi Matheus Candançan (SP) e o público presente foi de 43.398 pessoas.