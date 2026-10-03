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Gabigol vira para o Santos sobre o São Paulo; Coutinho estreia no MorumBis

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Na partida atrasada da 21ª rodada, o Santos venceu por 2 a 1 com dois gols de Gabigol; Philippe Coutinho estreou no segundo tempo, segundo a Agência Estado.

O Santos conseguiu uma virada por 2 a 1 sobre o São Paulo na noite de sexta-feira, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no MorumBis, em São Paulo. A equipe santista Marcos com Gabigol duas vezes; Luciano abriu o placar para o São Paulo, segundo a Agência Estado, Publicado pela CGN.

A vitória colocou o Santos em sétimo, com 41 pontos. Para manter a posição, o time depende de uma derrota do Atlético-MG para o Red Bull Bragantino, informou a matéria da Agência Estado.

Como saiu a virada

O São Paulo abriu o placar quando Matheus Candançan assinalou pênalti por toque de Lucas Veríssimo em Ryan Francisco; Luciano cobrou e fez aos 34 minutos do primeiro tempo. No lance seguinte, o Santos reagiu: Escobar cruzou para Gabigol, que cabeceou e igualou aos 35. No segundo tempo, aos oito minutos, Gabigol Marcos novamente após jogada iniciada por Philippe Coutinho, que havia acabado de entrar — o meia tocou para Everton Cebolinha, que acionou Gabigol para a virada.

Ritmo do jogo, escalações e ocorrências

O São Paulo começou com ritmo intenso e atuou com formação de três zagueiros após a ausência de Domingos Duarte; Dorival Júnior recuou Pablo Maia para compor o trio defensivo junto a Arboleda e Rafael Tolói. O Santos demorou a levar perigo no primeiro tempo, teve Diógenes no gol (substituto de Gabriel Brazão) e passou a administrar o resultado após a virada.

O atacante Luciano teve uma lesão muscular já nos minutos finais e permaneceu em campo no sacrifício porque o São Paulo havia esgotado as substituições, segundo CGN. O árbitro foi Matheus Candançan (SP) e o público presente foi de 43.398 pessoas.

Escalações e detalhes estatísticos

  • São Paulo: Carlos Coronel; Pablo Maia, Arboleda e Rafael Tolói (Newton); Pedro Lima (Victor Sá), Bobadilla (Danielzinho), Marcos Antônio e Iago (Wendell); Artur, Luciano e Ryan Francisco (Gustavo Santana). Técnico: Dorival Júnior.
  • Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Christian Oliva, Arthur (Gabriel Menino) e Lima (Philippe Coutinho); Barreal (Gustavo Henrique), Everton Cebolinha (Rony) e Gabigol (Thaciano). Técnico: Cuca.
  • Gols: Luciano, aos 34; Gabigol, aos 36 do 1º tempo; Gabigol, aos 8 do 2º tempo.
  • Cartões amarelos: Luciano; Lucas Veríssimo, Christian Oliva e Everton Cebolinha.
  • Árbitro: Matheus Candançan (SP). Público: 43.398.
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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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