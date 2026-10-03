Agenda dos presidenciáveis: o que fizeram na sexta-feira (2) antes do 1º turno

Caminhadas, comícios e entrevistas marcaram a agenda de candidatos em Cidade como Rio, Recife e Montes Claros, segundo o CGN.

Nos últimos dias antes do primeiro turno das eleições de 2026, a agenda dos candidatos à Presidência incluiu caminhadas, comícios, entrevistas e atos em diversas Cidade, segundo levantamento publicado pelo CGN.

A cobertura lista ações presenciais e entrevistas de candidatos de diferentes partidos, além de registrar nomes que não tiveram agenda pública no dia.

Agenda dos presidenciáveis: atos e entrevistas

Rui Costa Pimenta (PCO): participou de evento de encerramento de campanha em São Paulo.

Samara Martins (UP): participou de comício e caminhada no Recife.

Wilson Grassi (Democrata): concedeu entrevista à Sputnik Brasil.

Augusto Cury: afirmou que, caso eleito, fará um pacto com os poderes Legislativo e Judiciário. “Numa democracia, o Judiciário representa o alicerce. Ele é o guardião da Constituição, mas ele não pode interferir”, disse.

Clariana Barão (DC): não teve agenda pública de campanha.

Edmilson Costa (PCB): concedeu entrevista a uma emissora de rádio em Cidade de Goiás (GO) e a um canal do YouTube.

Flávio Bolsonaro (PL): participou de ato de campanha em Montes Claros (MG), ao lado do candidato a deputado federal Nikolas Ferreira.

Hertz Dias (PSTU): participou de caminhada no centro de São Paulo.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): no Rio de Janeiro, desfilou em carro aberto da Candelária até a Cinelândia e pediu incentivo ao voto de eleitores com mais de 70 anos. “Se não tiver mais vontade de votar por ela, tem os filhos, os netos, os bisnetos. É importante”. Também participou de ato em Belo Horizonte, onde defendeu investimentos nas universidades públicas e na ciência.

Renan Santos (Missão): participou de coletiva de imprensa e gravou um podcast em São Paulo.

Romeu Zema (Novo): não teve agenda pública de campanha.

Ronaldo Caiado (PSD): em Goiânia, participou de caminhada na região da 44 e na Avenida Igualdade, além de um bandeiraço na Avenida Anhanguera.

Candidatos sem agenda pública

Segundo o levantamento do CGN, Clariana Barão (DC) e Romeu Zema (Novo) não registraram agenda pública de campanha na sexta-feira (2).

Organização da cobertura

O texto consultado pelo CGN informa que a ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos seguiu um rodízio diário em ordem alfabética.