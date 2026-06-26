‘Opinam sobre meu corpo desde muito novinha e isso me gerou problemas mentais em alguns momentos da vida’, diz Sasha Meneghel

Algo que realmente foi passado de mãe para filha foi a hidratação e os cuidados com a pele. Minha mãe virou até meme de tanto creme que ela passa no corpo e no rosto. Desde muito pequena comecei a olhar para a skincare como um ritual que me aproximava ainda mais da minha mãe. Como ela sempre trabalhou muito, sempre que podia, ela me incluía nessas rotinas de beleza e cuidado. Então, era meio que um encontro nosso. Muitas vezes, criancinha, sem nem precisar, sem uma espinha no rosto, estava junto dela fazendo uma limpeza, que nada mais era do que um creme hidratante ou um vaporzinho, porque realmente não tinha nada para tirar. Gosto de fazer pequenos testes com produtos que eu não conheço. Se é a primeira vez, coloco em uma parte pequena do rosto, por exemplo, e uso por uns dias, vejo se não vai criar bolinhas, ou vai deixar a área vermelha, para depois usar no rosto inteiro. Realmente, até antes da skincare virar moda, ter esse cuidado com a pele sempre foi algo muito importante para mim. Me remete a infância e se tornou um momento meu, muito pessoal. Tenho meus produtinhos que eu não troco por nada, mas a minha rotina de cuidados depende do dia. Por exemplo, durante a semana, levanto da cama, faço meus exercícios e já vou para o meu ateliê, então ela precisa ser prática. Gosto daqueles produtos que em um potinho encontro muitos benefícios, como um três em um, por exemplo. Coloco um spray, uma bruma facial e um hidratante. Sei que deveria passar protetor solar todos os dias, mas eu não passo. É aquele passo que eu sempre acabo esquecendo. Mas amo quando lembro. E gosto daqueles que já tem uma base, que não precisa passar corretivo nem nada.