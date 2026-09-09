Orçamento de 2027: Poder Judiciário lidera correção nas despesas com pessoal acima dos limites do Executivo

O projeto do Orçamento de 2027 revela um cenário de ajustes e interpretações distintas sobre as despesas com pessoal, com o Poder Judiciário ocupando o posto de maior correção nos gastos previstos para o próximo ano.

O projeto do Orçamento de 2027, identificado como PLN 24/26, trouxe à tona uma divergência nos cálculos de despesas com pessoal. Segundo o documento, os gastos do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública ficaram cerca de R$ 2 bilhões acima dos limites calculados originalmente pelo Poder Executivo.

Essa disparidade foi detalhada em uma nota técnica elaborada pelas consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O texto destaca que o Executivo precisou estabelecer limites rígidos de crescimento para essas despesas devido aos déficits registrados nas contas de 2025 e 2026, além das restrições impostas pelo atual arcabouço fiscal, conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados.

A mensagem do governo aponta que diferentes interpretações sobre as regras de crescimento permitiram que os órgãos chegassem a limites distintos para os gastos com seus servidores. Ainda assim, o valor global destinado a pessoal no projeto é de R$ 464 bilhões, montante que permanece R$ 7 bilhões abaixo do limite total permitido.

Composição dos gastos e limites da LRF

Para compreender o tamanho do orçamento, é preciso considerar que o valor de R$ 464 bilhões não é o total absoluto. Somando-se R$ 11,15 bilhões para sentenças judiciais e R$ 34,24 bilhões para a contribuição patronal ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público, o custo total atinge R$ 509,45 bilhões.

Mesmo com esses números, a despesa total com pessoal e encargos sociais equivale a 27,39% da receita corrente líquida. Esse patamar está dentro dos limites globais e individuais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). No caso específico do Poder Executivo, a despesa corresponde a 20,55% da receita, bem abaixo do limite de 37,9% permitido pela lei.

Previdência Social e redução do déficit

Outro ponto relevante na análise das consultorias é a trajetória do déficit da Previdência Social. A nota técnica indica que a tendência é de redução em 2027, fruto da reforma previdenciária implementada em 2019. A estimativa de necessidade de financiamento na proposta orçamentária é de R$ 340 bilhões.

O cálculo considera uma arrecadação de R$ 875,1 bilhões para cobrir despesas de R$ 1.215,1 bilhões. Os especialistas ressaltam que, apesar do valor elevado, a relação entre déficit e PIB continua apresentando uma curva decrescente, o que é visto como um fator de estabilidade para as contas Pública no longo prazo.

Polêmica sobre emendas parlamentares

O projeto do Orçamento de 2027 também gerou debates sobre o valor destinado às emendas parlamentares. As consultorias afirmam que o montante previsto está R$ 90 milhões abaixo do que seria o valor correto. O Executivo teria aplicado a correção com base no valor da Lei Orçamentária de 2026, ignorando o limite financeiro autorizado.

O total previsto para emendas individuais e de bancadas estaduais é de R$ 44,8 bilhões. Com isso, o limite individual para cada deputado em 2027 seria de cerca de R$ 43 milhões, enquanto para cada Senado o valor chegaria a aproximadamente R$ 79,1 milhões, superando os valores de 2026.

Perguntas Frequentes

Qual a diferença nas despesas do Judiciário? O Judiciário apresentou gastos cerca de R$ 2 bilhões acima do limite calculado pelo Executivo, devido a interpretações distintas sobre o crescimento das despesas.

O Orçamento de 2027 respeita a LRF? Sim, a despesa total de pessoal representa 27,39% da receita corrente líquida, respeitando os limites globais e individuais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O que acontece com o déficit da Previdência em 2027? A tendência é de redução, com uma necessidade de financiamento estimada em R$ 340 bilhões, impulsionada pelos efeitos da reforma previdenciária de 2019.

Qual o valor total das emendas parlamentares? O projeto prevê R$ 44,8 bilhões para emendas individuais e de bancadas, valor que consultores consideram R$ 90 milhões abaixo do correto.

Por que o governo impôs limites ao crescimento de pessoal? Devido aos déficits nas contas de 2025 e 2026 e às regras de restrição impostas pelo arcabouço fiscal vigente.