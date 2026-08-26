os artilheiros do Atlético-MG no Brasileirão

Resumo

O ranking dos maiores artilheiros do Atlético-MG no Brasileirão de 2026 é liderado pelo atacante Tomás Cuello, com quatro gols em 20 partidas, seguido de perto pelo meia Victor Hugo, que tem o mesmo número de gols em 19 jogos. A lista traz ainda, com dois gols cada e variando pelo número de partidas disputadas, Ruan Tressoldi, Bernard, Mateo Cassierra, Reinier, Dudu, Maycon, Alan Minda e o defensor Vitor Hugo, evidenciando uma pontuação ofensiva distribuída de forma equilibrada no elenco atleticano.

A disputa pela artilharia do Brasileirão está cada vez mais acirrada. Em um torneio de pontos corridos, os gols podem ser determinantes para o desempenho das equipes e transformar a situação de um clube na tabela. Por isso, preparamos um ranking dos 10 maiores artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro de 2026.

Vitor Hugo

Quem abre o ranking de maiores artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro de 2026 é Vitor Hugo. O defensor atleticano aparece na décima posição e balançou as redes 2 vezes nos 10 jogos que disputou com a equipe.







Foto: Gávea News

Foto: Pedro Souza / Atlético

Alan Minda

Na nona colocação do ranking de maiores artilheiros do Atlético-MG nesta edição de Campeonato Brasileiro está o atacante equatoriano Alan Minda. O camisa 27 contribuiu com 2 gols marcados ao longo de 13 partidas disputadas pelo Galo.





Foto: Gávea News

Foto: Pedro Souza / Atlético

Maycon

Logo em seguida aparece Maycon. Com 2 gols distribuídos em 14 jogos, o meia do Atlético-MG aparece na oitava posição do ranking de maiores artilheiros do clube na competição.





Foto: Gávea News

Foto: Pedro Souza / Atlético

Dudu

O atacante repete os números de Maycon com 2 gols marcados, mas em 15 partidas disputadas. O camisa 92 é o sétimo maior artilheiro do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro desta temporada.





Foto: Gávea News

Dudu celebra primeiro gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza/CAM)

Reinier

Em sexto está Reinier. Dono da camisa número 19, o meio-campista atleticano balançou as redes 2 vezes ao longo de 16 jogos, nesta edição do Campeonato Brasileiro.





Foto: Gávea News

Foto: Pedro Souza/Atlético

Mateo Cassierra

O Mateo Cassierra abre o Top-5 do ranking de maiores artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro de 2026, com 2 gols marcados em 18 partidas disputadas.





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Foto: Pedro Souza/Atlético

Bernard

Na sequência, aparece Bernard na 4ª posição do ranking de maiores artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro de 2026. O camisa 11 soma 2 gols em 20 jogos disputados com a camisa atleticana.





Bernard pelo Atlético Foto: Gávea News

Bernard em atuação pelo Atlético (Foto: Pedro Souza/CAM)

Ruan

O terceiro colocado do ranking de maiores artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro de 2026 é o defensor Ruan Tressoldi. O jogador marcou 2 gols em 20 partidas disputadas.





ruan tressoldi Foto: Pedro Souza / Atlético / Gávea News

ruan tressoldi (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Victor Hugo

O segundo colocado no ranking de maiores artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro desta temporada é o meia Victor Hugo. Com 4 gols ao longo de 19 jogos, é o vice-líder.





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Foto: Pedro Souza/Atlético

Tomás Cuello

O atacante Tomás Cuello é o jogador que mais balançou as redes com a camisa do Atlético-MG nesta edição do Campeonato Brasileiro. O jogador marcou 4 gols em 20 jogos e lidera o ranking do clube.





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Cuello Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)