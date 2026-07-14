Oyarzabal y Merino, los Mikel que lideran a España al Mundial

Mikel Oyarzabal y Mikel Merino han impulsado a España hasta una semifinal del Mundial por solo segunda vez. Oyarzabal marcó dos veces ante Austria en dieciseisavos, y Merino anotó los goles de la victoria al final contra Portugal y Bélgica en octavos y cuartos de final.

Diario Vasco señala que esta pareja de perfil bajo ha resurgido marcando cuando más importa, reflejando su impacto en el triunfo de España en la Eurocopa hace dos años.

España se enfrenta el martes en Dallas a la Francia de Didier Deschamps, que busca una tercera final consecutiva en el Día de la Bastilla. Oyarzabal seguirá en Estados Unidos para la final del domingo en Nueva Jersey o el partido por el tercer puesto del sábado en Miami.

Una cuestión es si Luis de la Fuente mantiene a Merino como revulsivo o lo pone de inicio. Ha jugado 180 minutos en seis apariciones, siendo titular solo contra Uruguay, y resolvió los partidos ante Portugal y Bélgica tras ingresar durante cuatro y cinco minutos.

Merino marcó 27 goles en 242 partidos con la Real Sociedad, y luego 15 en 72 con el Arsenal. Con España suma 12, 10 de ellos desde que dejó Anoeta.

La racha de Oyarzabal es de 17 goles y seis asistencias en sus últimos 19 partidos con España, además de 18 con la Real esta temporada. Sigue siendo uno de los delanteros de confianza de De la Fuente para medirse a Francia.

Ahora suma 29 goles en 57 internacionalidades, y su doblete ante Austria le permitió superar a Fernando Morientes y alcanzar a Fernando Hierro en la sexta posición, a seis de David Silva, que tiene 35.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo

See more: The Global Track

Corinthia Mes