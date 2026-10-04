Eleições 2026: e-Título aceita justificativa de ausência pelo celular

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Eleitores fora do município de seu local de votação no dia do pleito podem justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, informou a reportagem consultada pela CGN com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre em 4 de outubro de 2026, das 8h às 17h (horário de Brasília). A opção pelo e-Título permite ao eleitor enviar a justificativa no próprio dia de forma rápida pelo smartphone ou tablet.
Segundo o TSE, não é necessário anexar documentos quando a justificativa é apresentada no dia da eleição. O aplicativo verifica a localização do dispositivo por geolocalização para confirmar se o eleitor estava em município diferente do de sua inscrição eleitoral.
Essa modalidade está disponível apenas para Título em situação regular ou suspensa. Caso o eleitor deixe de votar nos dois turnos, deverá justificar cada ausência separadamente, observando os requisitos e prazos de cada turno.
Se não for possível usar o aplicativo, o eleitor pode preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF) e entregá-lo pessoalmente na seção eleitoral mais próxima ou nos locais de justificativa divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e cartórios eleitorais.
Quem não justificar no dia da votação tem até 60 dias depois de cada turno para apresentar Justificativa e documentos, por meio do e-Título, do autoatendimento nos sites da Justiça Eleitoral ou presencialmente em cartório.
De acordo com o calendário das Eleições Gerais de 2026 citado pela fonte, o prazo final para justificativa do primeiro turno é 3 de dezembro de 2026; o prazo limite para o segundo turno é 8 de janeiro de 2027.
A ausência a três eleições consecutivas sem justificativa ou pagamento das multas pode resultar no cancelamento da inscrição eleitoral. Enquanto não regularizado, o eleitor fica impedido, entre outras restrições, de obter passaporte, inscrever-se em concurso público, renovar matrícula em estabelecimentos oficiais e obter empréstimos em bancos públicos, conforme informado pela reportagem.