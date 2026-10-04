Eleições 2026: e-Título aceita justificativa de ausência pelo celular

Aplicativo usa geolocalização para comprovar que eleitor estava fora do município; alternativas presenciais e prazos

Eleitores fora do município de seu local de votação no dia do pleito podem justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, informou a reportagem consultada pela CGN com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre em 4 de outubro de 2026, das 8h às 17h (horário de Brasília). A opção pelo e-Título permite ao eleitor enviar a justificativa no próprio dia de forma rápida pelo smartphone ou tablet.

Como funciona a justificativa pelo e-Título

Segundo o TSE, não é necessário anexar documentos quando a justificativa é apresentada no dia da eleição. O aplicativo verifica a localização do dispositivo por geolocalização para confirmar se o eleitor estava em município diferente do de sua inscrição eleitoral.

Essa modalidade está disponível apenas para Título em situação regular ou suspensa. Caso o eleitor deixe de votar nos dois turnos, deverá justificar cada ausência separadamente, observando os requisitos e prazos de cada turno.

Alternativas presenciais e requisitos

Se não for possível usar o aplicativo, o eleitor pode preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF) e entregá-lo pessoalmente na seção eleitoral mais próxima ou nos locais de justificativa divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e cartórios eleitorais.

É obrigatório apresentar documento oficial com foto, mesmo vencido.

O formulário está disponível online nos portais do TSE e dos TREs e impresso nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral no dia do pleito.

Eleitores com domicílio eleitoral no Brasil e que estejam no exterior podem justificar pelo e-Título ou nas mesas com urna eletrônica no exterior; a Zona Eleitoral do Exterior oferece orientações específicas.

Prazos para justificativa e penalidades

Quem não justificar no dia da votação tem até 60 dias depois de cada turno para apresentar Justificativa e documentos, por meio do e-Título, do autoatendimento nos sites da Justiça Eleitoral ou presencialmente em cartório.

De acordo com o calendário das Eleições Gerais de 2026 citado pela fonte, o prazo final para justificativa do primeiro turno é 3 de dezembro de 2026; o prazo limite para o segundo turno é 8 de janeiro de 2027.

A ausência a três eleições consecutivas sem justificativa ou pagamento das multas pode resultar no cancelamento da inscrição eleitoral. Enquanto não regularizado, o eleitor fica impedido, entre outras restrições, de obter passaporte, inscrever-se em concurso público, renovar matrícula em estabelecimentos oficiais e obter empréstimos em bancos públicos, conforme informado pela reportagem.