Pai é multado após queda que matou filho de 2 anos em hotel em Chipre

Tribunal de Paphos multou em €3.000 Joshua Foster, que admitiu ter causado a morte do filho ao colocá‑lo no parapeito; menino caiu do quarto andar em 12 de julho

Um pai foi multado após a morte do filho de dois anos, que caiu do quarto andar de um hotel cinco estrelas em Chipre. A informação foi divulgada pela BBC.

Joshua Foster, 37, de Essex, recebeu uma multa de €3.000 (equivalente a £2.500) no Tribunal do Distrito de Paphos depois de admitir ter causado a morte por meio de um ato descrito como imprudente, precipitado ou perigoso.

O acidente

O menino caiu quase 40 pés (12,1 m) do quarto andar do King Evelthon Beach Hotel and Resort em Chlorakas no dia 12 de julho, no primeiro dia das férias da família, segundo BBC.

O tribunal ouviu que Foster havia colocado a criança no parapeito para mostrar a vista do parque aquático, acreditando que a janela estava fechada, e que então “perdeu o controle” do garoto.

Audiência e reação

Mais detalhes sobre o caso foram reportados pela BBC e a matéria está sendo atualizada, segundo a mesma fonte.