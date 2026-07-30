Palmeiras se pasea tras dos rojas al Vitória

Partido en cinco frases:

Vitória fue goleado 4-0 por Palmeiras en el Estádio Manoel Barradas. En el minuto 37, Leão da Barra perdió a Cacá por roja directa después de que el VAR cambiara la tarjeta. Tres minutos después (40′), Luan Cândido también fue expulsado tras la intervención del VAR, y en el primer minuto del descuento de la primera parte Maurício adelantó al Verdão antes de que un autogol de Fabiano en el sexto minuto del descuento le diera una ventaja cómoda al Palestra. Con un 68,2 % de posesión, el Palestra controló el balón y amplió la cuenta por medio de Jhon Arias (70′) antes de que un tiro libre tardío de Ramón Sosa (84′) completara la goleada. El Verdão sigue líder con 47 puntos, mientras que el Nêgo baja del 11.º al 13.º puesto, con el Palestra recibiendo a Fortaleza en la próxima Copa do Brasil y Leão da Barra visitando a Athletico Paranaense en la misma competición.