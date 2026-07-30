Palmeiras se pasea tras dos rojas al Vitória

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Partido en cinco frases:
Vitória fue goleado 4-0 por Palmeiras en el Estádio Manoel Barradas. En el minuto 37, Leão da Barra perdió a Cacá por roja directa después de que el VAR cambiara la tarjeta. Tres minutos después (40′), Luan Cândido también fue expulsado tras la intervención del VAR, y en el primer minuto del descuento de la primera parte Maurício adelantó al Verdão antes de que un autogol de Fabiano en el sexto minuto del descuento le diera una ventaja cómoda al Palestra. Con un 68,2 % de posesión, el Palestra controló el balón y amplió la cuenta por medio de Jhon Arias (70′) antes de que un tiro libre tardío de Ramón Sosa (84′) completara la goleada. El Verdão sigue líder con 47 puntos, mientras que el Nêgo baja del 11.º al 13.º puesto, con el Palestra recibiendo a Fortaleza en la próxima Copa do Brasil y Leão da Barra visitando a Athletico Paranaense en la misma competición.
Jugador del partido:
Jhon Arias firmó un gol y una asistencia, además de sumar dos remates a puerta y completar 37 pases precisos para dominar el costado izquierdo.
Dato del partido:
El Palestra registró 16 intentos, subrayando su control sostenido una vez que el rival, ya mermado, dejó espacios.
Tres cosas que aprendimos:
Las revisiones del VAR que elevaron a rojas las tarjetas de Cacá y Luan Cândido dejaron a Leão da Barra con nueve hombres antes del descanso. Joaquín Piquerez creó el gol de Arias y completó 53 de 57 pases, mostrando cómo impulsó la banda izquierda del Verdão. Carlos Miguel realizó tres paradas y un blocaje aéreo para asegurar la portería a cero.
Fonte do Artigo
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