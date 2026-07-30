Correção de informações sobre condenação de secretário municipal de Ampére

Em relação à notícia com o título “Secretário municipal de Ampére denunciado pelo Ministério Público do Paraná por importunação sexual e corrupção é condenado a cinco anos de reclusão”, publicada em 27 de julho último no site do Ministério Público do Paraná, foi divulgada informação equivocada quanto ao ano em que se deram os fatos que originaram a condenação. Ao contrário do que foi informado equivocadamente, os fatos ocorreram entre 2021 e 2024 e não em 2025. Esclarece-se ainda que o Sr. Irio Barbieri não tem qualquer relação com os fatos noticiados, não se referindo a ele a condenação informada.