PALPITE PREMIADO – FINAL DA COPA!A grande decisão chegou e, além de torcer, v…

🏆⚽ PALPITE PREMIADO – FINAL DA COPA! ⚽🏆

A grande decisão chegou e, além de torcer, você ainda pode concorrer a um Perfume YARA Lattafa! 🌸✨

🎁 Como participar:

✅ Siga @oliveira.perf

✅ Comente o Placar Correntamente Espanha 0 x 0 Argentina – durante os 90 minutos

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✅ Somente 1 palpite por perfil

📍 Válido para moradores de Ubiratã-PR.

⚠️ O vencedor será definido por sorteio entre os comentários com o placar correto.

Boa sorte! 🍀 Quem será o grande campeão da Copa? 👀⚽

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