PALPITE PREMIADO – FINAL DA COPA!A grande decisão chegou e, além de torcer, v…

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🏆⚽ PALPITE PREMIADO – FINAL DA COPA! ⚽🏆
A grande decisão chegou e, além de torcer, você ainda pode concorrer a um Perfume YARA Lattafa! 🌸✨
🎁 Como participar:
✅ Siga @oliveira.perf
✅ Comente o Placar Correntamente Espanha 0 x 0 Argentina – durante os 90 minutos
✅ Curta este post
✅ Somente 1 palpite por perfil
📍 Válido para moradores de Ubiratã-PR.
⚠️ O vencedor será definido por sorteio entre os comentários com o placar correto.
Boa sorte! 🍀 Quem será o grande campeão da Copa? 👀⚽
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