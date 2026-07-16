Custo de reforma residencial na Bahia pode ser reduzido em até 20% com a locação de equipamentos

A indústria da construção na Bahia lidera o setor no Nordeste e movimenta cerca de R$$ 25,9 bilhões ao ano. O custo médio para construir no estado gira em torno de R$$ 1.863,94 por metro quadrado. Encontrar maneiras de reduzir os gastos é fundamental para quem planeja melhorar o próprio lar. Uma das estratégias mais eficientes para alcançar essa economia é a locação de equipamentos.

Quando você decide iniciar uma obra, os custos podem sair do controle rapidamente. A locação de equipamentos surge como a solução ideal para evitar despesas desnecessárias, pois com o aluguel de ferramentas é possível reduzir em até 20% o custo total de uma obra ou reforma.

Em vez de comprar ferramentas caras que ficarão paradas depois, na LocExpress você pode optar pela locação de equipamentos por diária, semana ou mês. Ferramentas essenciais como escadas, cortadoras de piso e furadeiras ficam disponíveis por um preço acessível.

Defina um cronograma para a sua obra

O cronograma é parte essencial para qualquer reforma, possibilitando que ela ocorra de forma tranquila e organizada. Isso porque ele ajuda a dividir todas as etapas, garantir que os prazos sejam cumpridos e que os recursos sejam usados como planejado.

Assim, é possível evitar atrasos, custos extras e confusão entre os profissionais envolvidos. Além disso, o cronograma também te ajuda a acompanhar o que já foi feito e o que falta fazer, permitindo realizar ajustes quando necessário. Ter a locação de equipamentos programada dentro desse cronograma garante que as ferramentas cheguem exatamente quando você precisa delas.

Vantagens financeiras da locação de equipamentos

Com a locação de equipamentos, você evita despesas desnecessárias e otimiza o orçamento da sua reforma. Você pode escolher a locação de equipamentos pelo tempo exato que vai usar. Equipamentos como escadas extensíveis, cortadora de piso, furadeira e outras ferramentas pesadas ficam à sua disposição por um preço muito mais acessível do que a compra.

Na Bahia, a LocExpress oferece soluções completas em locação de equipamentos para facilitar a sua vida. O aluguel garante maquinário revisado e pronto para uso imediato. Dessa forma, você foca no que realmente importa: ver o seu projeto tomar forma com qualidade e economia.

Unidades LocExpress na Bahia

Para facilitar o acesso à locação de equipamentos, a LocExpress conta com diversas unidades estrategicamente posicionadas no estado da Bahia. Confira onde encontrar a loja mais próxima de você:

A LocExpress possui 7 unidades estrategicamente localizadas no estado da Bahia, oferecendo fácil acesso para clientes que desejam alugar equipamentos para suas reformas e obras. Confira a lista completa:

1. LocExpress Feira de Santana (https://maps.app.goo.gl/WdfK98dnq2XPwANy5)

Endereço: R. Corredor dos Araçás, 991 – Sim, Feira de Santana, BA

Telefone: (75) 98110-4334

2. LocExpress Itabuna

Endereço: Av. Amélia Amado, 734 – Centro, Itabuna, BA

Telefone: (73) 99910-1130

3. LocExpress Luís Eduardo Magalhães I

Endereço: Av. Salvador, 2458 – Sala 02 – Cidade Universitária, Luís Eduardo Magalhães, BA

Telefone: (77) 3222-1405

4. LocExpress Luís Eduardo Magalhães II

Endereço: R. Juscelino Kubitscheck, 66 – Jardim Paraiso Fase I, Luís Eduardo Magalhães, BA

Telefone: (77) 99980-1026

5. LocExpress Salvador

Endereço: Rua Padre Domingos de Brito, 56 – Bairro Garcia, Salvador, BA

Telefone: (71) 9603-6245

6. LocExpress Senhor do Bonfim (https://maps.app.goo.gl/6D3dNoVPtc8fD8xs9)

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 374 – Centro, Senhor do Bonfim, BA

Telefone: (74) 99104-4000

7. LocExpress Vitória da Conquista

Endereço: R. Santiago, 160 – Jurema, Vitória da Conquista, BA

Telefone: (77) 98102-9477

A locação de equipamentos é, sem dúvida, o melhor caminho para quem deseja realizar uma reforma de sucesso na Bahia, unindo praticidade, segurança e redução real de custos. Veja mais dicas no site da LocExpress! (https://locexpress.com.br/)