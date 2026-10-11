Papa Leão XIV passará por cirurgia para retirada de nódulo no pulmão em hospital de Roma

O Papa Leão XIV passará por uma cirurgia nos próximos dias para remover um nódulo no pulmão, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

O anúncio foi feito pelo próprio pontífice aos fiéis que estavam presentes na Praça São Pedro, no Vaticano, durante a oração do Angelus deste domingo (11). O Papa explicou que o problema de saúde foi detectado em uma fase muito inicial.

Segundo o relato do pontífice, o nódulo está bem localizado, o que facilitou a tomada de decisão médica. Ele afirmou que, seguindo as orientações dos especialistas, optou por realizar a intervenção cirúrgica para a retirada completa da massa identificada.

Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, detalhou que a operação está agendada para os primeiros dias da próxima semana. O procedimento será realizado no Hospital Policlínico Gemelli, uma das principais instituições de saúde de Roma.

Detalhes sobre o procedimento e recuperação

A expectativa da equipe médica é de que o Papa Leão XIV permaneça internado no Hospital Policlínico Gemelli por cerca de uma semana após a cirurgia. O período será fundamental para o acompanhamento pós-operatório e a recuperação inicial do pontífice.

Agradecimentos e pedidos de oração

Durante o anúncio na Praça São Pedro, o Papa aproveitou o momento para agradecer a proximidade espiritual dos fiéis. Ele pediu que a comunidade continue em oração pelo sucesso de sua intervenção cirúrgica e pela sua plena recuperação.

FAQ

Qual o motivo da cirurgia do Papa Leão XIV? O Papa passará por uma cirurgia para retirar um nódulo localizado em seu pulmão.

Onde será realizada a operação? A intervenção ocorrerá no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma.

Qual a previsão de alta hospitalar? A expectativa é de que o período de internação pós-operatória dure aproximadamente uma semana.

Em que estágio está o nódulo? De acordo com o pontífice, o nódulo foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado.

Como o Papa comunicou a notícia? O anúncio foi feito pessoalmente pelo Papa aos fiéis durante a oração do Angelus, realizada neste domingo na Praça São Pedro.