Viatura da PRF colide com carreta na BR-369 em Cascavel; dois policiais feridos

Colisão entre viatura da PRF e carreta ocorreu na manhã de 11 de outubro na BR-369, em Cascavel; dois policiais foram socorridos e levados ao hospital, segundo o CGN.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal se envolveu em um acidente com uma carreta na manhã de 11 de outubro de 2026 na rodovia BR-369, em Cascavel, informa o CGN. A colisão deixou duas pessoas feridas.

Segundo o CGN, a carreta seguia em direção a Corbélia quando foi atingida pela caminhonete da PRF, que trafegava no sentido contrário. A ocorrência foi registrada no período da manhã.

Detalhes do acidente

segundo CGN, a viatura bateu no rodado traseiro do caminhão, causando danos em pneus e aros dos rodados posteriores. A publicação descreve ainda que o veículo da PRF sofreu danos consideráveis na parte frontal.

Socorro e condição das vítimas

Os dois policiais que estavam na viatura foram socorridos pela equipe da concessionária Via Campo e encaminhados a um hospital, segundo o CGN. A reportagem relata que, quando a equipe de reportagem chegou ao local, a viatura já havia sido retirada.

Registro da matéria

A informação sobre o acidente foi Publicado pelo CGN em 11/10/2026, com reportagem assinada por Fábio Wronski.