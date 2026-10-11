Viatura da PRF colide com carreta na BR-369 em Cascavel; dois policiais feridos

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Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal se envolveu em um acidente com uma carreta na manhã de 11 de outubro de 2026 na rodovia BR-369, em Cascavel, informa o CGN. A colisão deixou duas pessoas feridas.
Segundo o CGN, a carreta seguia em direção a Corbélia quando foi atingida pela caminhonete da PRF, que trafegava no sentido contrário. A ocorrência foi registrada no período da manhã.
segundo CGN, a viatura bateu no rodado traseiro do caminhão, causando danos em pneus e aros dos rodados posteriores. A publicação descreve ainda que o veículo da PRF sofreu danos consideráveis na parte frontal.
Os dois policiais que estavam na viatura foram socorridos pela equipe da concessionária Via Campo e encaminhados a um hospital, segundo o CGN. A reportagem relata que, quando a equipe de reportagem chegou ao local, a viatura já havia sido retirada.
A informação sobre o acidente foi Publicado pelo CGN em 11/10/2026, com reportagem assinada por Fábio Wronski.