Passarela das Cataratas do Iguaçu é interditada após vazão atingir cerca de 8,8 milhões de litros por segundo

Interdição começou às 8h de domingo (11); Parque Nacional permanece aberto, mas trilhas Bananeiras e Poço Preto foram fechadas temporariamente

A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), foi interditada temporariamente na manhã de domingo (11) após a vazão do Rio Iguaçu atingir cerca de 8,8 milhões de litros por segundo, quase seis vezes a média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo, segundo o G1.

A medida preventiva começou às 8h e foi adotada por questões de segurança dos visitantes. Apesar da interdição do acesso à passarela, o Parque Nacional do Iguaçu segue aberto: a Trilha das Cataratas e os mirantes continuam acessíveis ao público.

Áreas fechadas e monitoramento

Os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto foram fechados temporariamente; a administração do parque informou que os locais podem apresentar pontos de alagamento com a elevação do nível do rio.

Equipes da concessionária Urbia+Cataratas e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) seguem monitorando as condições do rio. Ainda não há previsão para reabertura da passarela. A Urbia+Cataratas informou que o acesso será liberado quando o volume de água diminuir para níveis considerados seguros e não houver previsão de nova elevação da vazão.

O que provocou o aumento

De acordo com o G1, o aumento da vazão está relacionado às chuvas registradas na bacia do Rio Iguaçu, que atravessa o Paraná.

Fechamentos anteriores em 2026

Esta não é a primeira vez neste ano que a passarela foi interditada: em setembro o acesso pelo lado brasileiro ficou fechado durante quatro dias quando a vazão ultrapassou 10 milhões de litros por segundo (quase sete vezes a média histórica) e, em julho, a passarela também foi fechada após a vazão superar 9 milhões de litros por segundo (cerca de seis vezes a média), segundo o G1.