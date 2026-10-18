Paraná registra 2,3°C em outubro e Simepar aponta nova onda de frio com risco de geada

Mínima de 2,3°C foi registrada em General Carneiro em 18 de outubro de 2026; previsão indica madrugadas próximas a 0°C no Centro-Sul e chuva a partir de terça-feira

O Paraná registrou Temperaturas mínima de 2,3°C em General Carneiro na manhã de domingo, 18 de outubro de 2026, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar). Cerca de 20 cidades do estado marcaram temperaturas abaixo de 10°C.

O Simepar alerta que as condições do começo da semana permanecem favoráveis à formação de geadas, especialmente no Centro-Sul, e que a chuva deve voltar ao interior a partir da tarde de terça-feira (20).

Registros observados

Além da menor Temperaturas em General Carneiro (2,3°C), outras estações registraram valores baixos: Palmas, no Distrito de Novo Horizonte, marcou 3,2°C, e Guarapuava, no Distrito de Entre Rios, 4,8°C. Das 69 estações levantadas pelo Simepar, pelo menos outras 22 registraram mínimas abaixo de 10°C.

O órgão informou que a constatação oficial de geada depende de observação direta e que, apesar de não ter recebido relatos formais no domingo, é provável que alguma geada tenha ocorrido no extremo sul do estado, dadas as baixas temperaturas registradas.

Previsão para os próximos dias

Para segunda-feira (19), o Simepar prevê predomínio de sol na maior parte do Paraná, com nebulosidade mais variável no Leste e possibilidade de chuviscos entre a Serra do Mar e o litoral. O amanhecer deverá ser frio, com mínimas próximas ou abaixo de 10°C em todas as regiões e valores abaixo dos 5°C no Centro-Sul, onde há possibilidade de geadas. À tarde, as máximas devem ficar acima dos 20°C em todo o estado, entre 24°C e 26°C na metade norte.

Na terça-feira (20), a madrugada terá maior cobertura de nuvens baixas e chance de nevoeiros em regiões como Centro-Sul, Campos Gerais, Sudeste, Leste e Norte. A partir da tarde, a chuva retorna ao interior de forma isolada, sem risco de temporais segundo o Simepar.

Entre quarta (21) e quinta (22) as instabilidades devem se espalhar, com chuva mais abrangente e aumento do risco de tempestades. O Simepar aponta que, ao longo desse período, os acumulados podem se aproximar de 100 mm nas regiões Oeste, Sudoeste e em áreas centrais do estado.

Contexto histórico

O Simepar também informou médias históricas de outubro para o Paraná: máximas diurnas mais altas no extremo noroeste (acima de 30°C) e menores na Região Metropolitana de Curitiba e no Sul (22°C a 24°C). As mínimas médias em outubro costumam ser mais baixas no Centro-Sul e na parte oeste da Região Metropolitana de Curitiba, entre 12°C e 14°C, enquanto as menores médias diárias estão na capital e em municípios como Palmas e General Carneiro (14°C a 16°C).

Dados e previsões citados foram divulgados pelo Simepar e publicados no G1 (reportagem de Millena Sartori).