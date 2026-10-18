Exército do Canadá diz que várias pessoas morreram ou ficaram feridas em incêndio na base de Wainwright

Incêndio começou no sábado à tarde na Base das Forces Canadenses Wainwright; CAF e autoridades avaliam o impacto e Royal Alexandra Hospital ativou código de desastre.

Várias pessoas foram mortas ou feridas por um grande incêndio nas proximidades da Base das Forces Canadenses (CFB) Wainwright, em Alberta, afirmou o Exército do Canadá (CAF). O fogo teve início por volta das 16:00 (hora local) de sábado (22:00 GMT) e o alcance do incidente ainda está sendo avaliado; o CAF informou que detalhes sobre mortes e feridos não seriam divulgados até a conclusão dessa avaliação.

A emissora Global News relatou, citando fontes militares não identificadas, que pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que uma linha ou poço de gás teria sido atingido durante um exercício de tiro real. Essa informação não foi confirmada oficialmente pelo CAF, conforme nota do próprio Exército.

Respostas e relatos

O ministro da Defesa, David McGuinty, afirmou que o CAF e autoridades locais estavam gerenciando o incêndio, descrevendo a situação como “very, very active and delicate”, segundo BBC. O primeiro‑ministro Mark Carney disse que seus pensamentos estavam com as pessoas afetadas.

Gen Jennie Carignan, chefe do Estado‑Maior da defesa do Canadá, declarou que o episódio é um "profoundly difficult moment" para as Forces Armadas, segundo a mesma reportagem.

O Municipal District of Wainwright informou que o fogo “se espalhou rapidamente devido a ventos fortes” e que avançou pelas cercas da base. Foram registradas rajadas de até 100 km/h, e autoridades locais indicaram que equipes de combate a incêndio haviam conseguido conter as chamas.

Autoridades locais pediram aos moradores que evitem a área e deem prioridade a veículos de emergência. O prefeito da cidade vizinha de Wainwright, Bruce Pugh, disse que a comunidade é integrada aos militares locais e que acreditava tratar‑se do maior evento de vítimas em massa da região.

O Royal Alexandra Hospital, em Edmonton, declarou código laranja, protocolo de resposta a incidentes com alto número de vítimas, segundo a Canadian Broadcasting Corporation (CBC). O médico do pronto‑socorro Warren Thirsk afirmou à CBC que o número de pacientes era mais alto do que o habitual e que a situação configurava um desastre para os serviços de saúde locais.

O que se sabe sobre a base

A base de Wainwright é utilizada para exercícios de tiro real e foi descrita como uma das mais movimentadas do país. A CBC relata que, em dias normais, há cerca de 690 militares e 300 civis no local. Informações sobre número final de vítimas, causas confirmadas do incêndio ou investigações oficiais ainda não foram divulgadas.

Próximos passos confirmados

As Forces Armadas informaram que continuam avaliando o impacto do incidente antes de divulgar detalhes sobre vítimas e que o gerenciamento do fogo segue em coordenação com autoridades locais. Não há, até o momento, cronograma público para a liberação de novos detalhes.