Caminhão tomba ao descer serra, bate em ônibus e atinge carro na PR-459; nove ficam feridos

Acidente na PR-459 em Reserva do Iguaçu: caminhão carregado de madeira colidiu com ônibus, tombou e atingiu um carro; nove pessoas foram encaminhadas a hospitais.

Um caminhão carregado de madeira colidiu na lateral de um ônibus, tombou e atingiu um carro no início da tarde deste sábado (17) na PR-459, em Reserva do Iguaçu, na região Sudoeste do Paraná.

Segundo o Posto de Bombeiro Comunitário de Candói, nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região. Entre os atendidos estavam o motorista do caminhão, o motorista e um Passageiros do carro, além de seis passageiros do ônibus.

Vítimas e atendimento

De acordo com o levantamento citado pelos Bombeiro:

Motorista do caminhão: encaminhado ao hospital;

Motorista do carro e um Passageiros do carro: encaminhados ao hospital;

Seis passageiros do ônibus: encaminhados ao hospital.

Trabalhadores transportados

O Consórcio Construtor UHE Segredo informou em nota que o micro-ônibus transportava 21 funcionários que prestavam serviços para uma empreiteira contratada pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) para obras de ampliação de uma usina. Segundo o consórcio, os 21 foram levados ao hospital para avaliação médica e todos receberam alta sem apresentar lesões.

Como ocorreu

segundo G1, o caminhão colidiu com a lateral do ônibus enquanto descia a serra, tombou e em seguida atingiu um carro. As informações sobre circunstâncias adicionais do acidente ou causas não foram detalhadas pelas fontes consultadas.

As informações desta matéria foram obtidas com o Posto de Bombeiro Comunitário de Candói e com nota do Consórcio Construtor UHE Segredo divulgada à imprensa.