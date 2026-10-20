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Participante de encontro de automobilismo morre ao tentar separar briga em Balsa Nova

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Thiere Felipe de Lima, 37, foi atingido por dois tiros ao tentar conter uma briga na saída do 5º Encontro Mud Diesel, em São Luiz do Purunã; autor fugiu e já foi identificado.

Thiere Felipe de Lima, de 37 anos, morreu após ser baleado ao tentar separar uma briga na noite de domingo (18), durante a movimentação de saída do 5º Encontro Mud Diesel, evento de automobilismo realizado em São Luiz do Purunã, distrito de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

O autor dos disparos fugiu do local; segundo as informações disponíveis, ele já foi identificado pelas autoridades, mas o nome não foi divulgado.

O crime

De acordo com a Polícia Militar, uma briga teve início e, ao tentar intervir, Thiere foi atingido por dois disparos de arma de fogo. O socorro foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Investigação e segurança

Equipes da Polícia Militar isolaram a área e a Polícia Científica coletou provas que serão usadas nas investigações conduzidas pela Polícia Civil. A corporação informou que, até o momento, os elementos coletados indicam que os organizadores adotaram medidas de segurança, incluindo revista na entrada; por essa razão, inicialmente a Polícia Civil não considera a possibilidade de imputação criminal aos organizadores.

A organização do evento, voltado a entusiastas de veículos 4×4 e caminhonetes diesel, proibia armas de qualquer tipo e previa a expulsão de pessoas envolvidas em brigas.

Nota dos organizadores

Em nota publicada nas redes sociais, os organizadores lamentaram a morte de Thiere e se solidarizaram com familiares e amigos. “Lamentamos profundamente que um momento de confraternização e lazer tenha sido marcado por uma situação tão trágica. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, a quem confiamos o esclarecimento dos fatos. Neste momento, pedimos respeito à família enlutada e responsabilidade na divulgação de informações, evitando especulações e julgamentos precipitados”, diz a nota.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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