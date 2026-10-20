Participante de encontro de automobilismo morre ao tentar separar briga em Balsa Nova

Thiere Felipe de Lima, 37, foi atingido por dois tiros ao tentar conter uma briga na saída do 5º Encontro Mud Diesel, em São Luiz do Purunã; autor fugiu e já foi identificado.

Thiere Felipe de Lima, de 37 anos, morreu após ser baleado ao tentar separar uma briga na noite de domingo (18), durante a movimentação de saída do 5º Encontro Mud Diesel, evento de automobilismo realizado em São Luiz do Purunã, distrito de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

O autor dos disparos fugiu do local; segundo as informações disponíveis, ele já foi identificado pelas autoridades, mas o nome não foi divulgado.

O crime

De acordo com a Polícia Militar, uma briga teve início e, ao tentar intervir, Thiere foi atingido por dois disparos de arma de fogo. O socorro foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Investigação e segurança

Equipes da Polícia Militar isolaram a área e a Polícia Científica coletou provas que serão usadas nas investigações conduzidas pela Polícia Civil. A corporação informou que, até o momento, os elementos coletados indicam que os organizadores adotaram medidas de segurança, incluindo revista na entrada; por essa razão, inicialmente a Polícia Civil não considera a possibilidade de imputação criminal aos organizadores.

A organização do evento, voltado a entusiastas de veículos 4×4 e caminhonetes diesel, proibia armas de qualquer tipo e previa a expulsão de pessoas envolvidas em brigas.

Nota dos organizadores

Em nota publicada nas redes sociais, os organizadores lamentaram a morte de Thiere e se solidarizaram com familiares e amigos. “Lamentamos profundamente que um momento de confraternização e lazer tenha sido marcado por uma situação tão trágica. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, a quem confiamos o esclarecimento dos fatos. Neste momento, pedimos respeito à família enlutada e responsabilidade na divulgação de informações, evitando especulações e julgamentos precipitados”, diz a nota.