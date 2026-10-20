Traficante com tornozeleira eletrônica é preso no Tatuquara e protagoniza cena inusitada ao implorar perdão a Deus na delegacia

A prisão de um suspeito por tráfico de drogas no bairro Tatuquara, em Curitiba, terminou com um momento de forte comoção e desespero dentro da delegacia

Um homem, que já possuía um histórico conhecido pelas autoridades de segurança, foi detido nesta segunda-feira (19) durante uma operação realizada pela Polícia Militar. O suspeito, que utilizava uma tornozeleira eletrônica, foi alvo de uma ação desencadeada após o recebimento de denúncias via Disque-Denúncia 181.

A dinâmica da operação Polícia no bairro Tatuquara

Os agentes iniciaram as buscas após denúncias sobre o tráfico de entorpecentes na região da Rua Yara Amaral. Durante a abordagem inicial, um indivíduo foi flagrado em posse de maconha fracionada. Ao ser questionado, o homem indicou um endereço que seria utilizado como ponto de armazenamento das drogas.

No entanto, a situação tomou outro rumo quando o suspeito conseguiu escapar e correr em direção a uma área de mata. Os policiais prosseguiram até o imóvel indicado e encontraram um comparsa, que estava com porções de drogas, embalagens do tipo ziplock e dinheiro em espécie.

Reação inusitada e pedido de perdão

O momento que mais chamou a atenção da equipe ocorreu na Central de Flagrantes, localizada no bairro Portão. Ao tomar conhecimento de que permaneceria detido, o suspeito, que já era monitorado por tornozeleira, ajoelhou-se e começou a rezar aos prantos.

Segundo o relato contido no boletim de ocorrência, o homem pedia perdão a Deus e desculpas aos policiais enquanto o procedimento era registrado. O suspeito continuou o comportamento de oração durante todo o tempo em que esteve sob custódia dos agentes de plantão.

Balanço das apreensões realizadas pela PM

Durante a ação, as equipes de segurança recolheram um total de 333 gramas de maconha, cinco gramas de haxixe e 107 gramas de cocaína. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 96 em dinheiro e três aparelhos celulares que estavam no local.

O homem detido afirmou aos policiais que as drogas pertenceriam ao comparsa que conseguiu fugir da abordagem inicial. Apesar do depoimento, a autoridade Polícia de plantão confirmou o Flagrantes por tráfico de drogas. O suspeito segue preso e à disposição da Justiça, enquanto a polícia mantém as buscas pelo outro envolvido.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Onde ocorreu a prisão do suspeito?

A prisão aconteceu na região do bairro Tatuquara, em Curitiba, após denúncias anônimas via 181.

2. O suspeito possuía antecedentes?

Sim, o homem já era conhecido das equipes policiais e utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

3. O que foi apreendido durante a operação?

Foram apreendidos 333 gramas de maconha, cinco gramas de haxixe, 107 gramas de cocaína, R$ 96 em dinheiro e três celulares.

4. Como foi o comportamento do homem na delegacia?

Ao saber que ficaria preso, o homem se ajoelhou, chorou e rezou, pedindo perdão a Deus e desculpas aos policiais.

5. O que aconteceu com o outro suspeito citado?

O segundo indivíduo conseguiu fugir durante a abordagem inicial em direção a uma área de mata e segue sendo procurado pelas autoridades.