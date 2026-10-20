Com desempenho de destaque em Roterdã, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira garantem presença do Brasil em cinco finais no Mundial de Ginástica

O Brasil conquistou um Resultados expressivo nesta segunda-feira (19) no Mundial de Ginástica Artística, realizado em Roterdã, nos Países Baixos. As atletas Brasileira garantiram classificação para cinco finais femininas, demonstrando o alto nível técnico da equipe nacional no cenário internacional.

A campeã Olímpico Rebeca Andrade foi o grande destaque do dia, alcançando a melhor nota no salto sobre a mesa, com 15.533 pontos.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a equipe brasileira é composta por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Sophia Weisberg, Thais Fidélis e a reserva Gabriela Bouças, todas focadas nas próximas etapas da competição.

Destaques individuais e a força do time Brasileira

Além de Rebeca, Flávia Saraiva teve uma atuação brilhante, garantindo o terceiro lugar na trave com a nota 14.400. A ginasta também se classificou para a decisão do individual geral, somatório que engloba salto, trave, solo e barras assimétricas.

Lorrane Oliveira também garantiu seu espaço nas finais, avançando para a decisão do individual geral na 24ª posição, com 52.165 pontos. Flávia Saraiva, por sua vez, avançou para a mesma final em 12º lugar, com 53.566 pontos, consolidando a presença brasileira entre as melhores do mundo.

Evolução da modalidade e planos para o futuro

Juliana Fajardo, coordenadora da modalidade na Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), ressaltou que a classificação para cinco finais é motivo de muito orgulho. Segundo ela, o Resultados é fruto de trabalho, dedicação e do esforço conjunto de ginastas e da equipe multidisciplinar.

A competição em Roterdã é estratégica, pois distribui vagas olímpicas. Ao alcançar a final por equipes, o Brasil assegurou presença no Mundial de 2027, que será uma etapa fundamental para a conquista de vagas para os Jogos de Los Angeles em 2028.

Situação da equipe Masculino no Mundial

Diferente da equipe Feminino, o Brasil não terá representantes nas finais masculinas. A equipe encerrou o qualificatório sem avançar para decisões por aparelhos ou individual geral. Diogo Soares obteve a melhor colocação nacional, ficando em 36º lugar no individual geral.

A equipe Masculino também sofreu um desfalque importante. No último sábado (18), Arthur Nory se machucou ao cair na barra fixa, precisando de sutura com quatro pontos no rosto, o que o impediu de continuar competindo no evento.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o Mundial de Ginástica

1. Quantas finais a equipe Feminino do Brasil disputará?O Brasil se classificou para cinco finais femininas no Mundial de Ginástica Artística.

2. Qual foi a nota de Rebeca Andrade no salto?

Rebeca Andrade cravou a nota 15.533, sendo a melhor do dia no aparelho.

3. O Brasil ainda busca vaga para as Olimpíadas de 2028?

Sim, o Brasil garantiu vaga no Mundial de 2027, que servirá como classificatória para os Jogos de Los Angeles 2028.

4. Por que Arthur Nory não compete mais?

O atleta sofreu uma queda na barra fixa, machucou o rosto e precisou levar quatro pontos, ficando impossibilitado de seguir na disputa.

5. Quando acontecem as finais femininas por equipe?A final por equipes Feminino está programada para a próxima quarta-feira (21), a partir das 14h30, horário de Brasília.