🍕🐢 O SABOR QUE VAI TURBINAR A SUA FOME!

Na Donatello Pizzas e Esfihas, tem promoção para deixar qualquer fã de um bom lanche com água na boca! 😋🔥

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🍔 PROMOÇÃO 2X SALADA

Dois deliciosos lanches para compartilhar — ou matar a fome sozinho! 😂

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🍕 Sabores deliciosos, massa leve e aquele capricho que faz toda diferença!

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📍 Av. Ascanio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente

Donatello Pizzas e Esfihas — mais que sabor, é uma experiência! 💜💚

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