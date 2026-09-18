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🍕🐢 O SABOR QUE VAI TURBINAR A SUA FOME!
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🍕 Sabores deliciosos, massa leve e aquele capricho que faz toda diferença!
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📍 Av. Ascanio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente
Donatello Pizzas e Esfihas — mais que sabor, é uma experiência! 💜💚
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