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'Páscoa dos Militares' reúne forças de segurança em celebração na Catedral de Cascavel

‘Páscoa dos Militares’ reúne forças de segurança em celebração na Catedral de Cascavel

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'Páscoa dos Militares' reúne forças de segurança em celebração na Catedral de Cascavel
'Páscoa dos Militares' reúne forças de segurança em celebração na Catedral de Cascavel

A tradicional Páscoa dos Militares foi celebrada na manhã desta terça-feira (16) na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel. A cerimônia teve início às 10h e reuniu integrantes das Forças Armadas, das forças de segurança e autoridades religiosas.

A celebração foi presidida por Dom José Mário e Dom Marcony, que conduziram a missa voltada aos militares e profissionais das forças auxiliares, reforçando mensagens de fé, esperança e serviço à comunidade.

A Páscoa dos Militares é uma tradição das Forças Armadas Brasileiras, envolvendo integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. Diferentemente da Páscoa celebrada no calendário tradicional, a data ocorre semanas ou até meses depois.

A origem da celebração remonta ao período pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quando os integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) retornaram da Itália, a Páscoa já havia sido celebrada oficialmente. Como os militares estavam em missão durante a data religiosa e não puderam participar das comemorações com familiares e comunidades, foi criada uma celebração especial em outro período do ano.

Desde então, a Páscoa dos Militares passou a integrar o calendário das instituições militares brasileiras, mantendo viva uma tradição que une fé, história e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas forças de segurança e defesa do país.

A celebração desta terça-feira reforçou os valores de união, solidariedade e dedicação que marcam a atuação dos militares e agentes de segurança em todo o Brasil.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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