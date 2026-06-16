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Copa: Globo perde 33%, mas Brasil sobe com SBT e CazéTV - 16/06/2026 - Outro Canal

Copa: Globo perde 33%, mas Brasil sobe com SBT e CazéTV – 16/06/2026 – Outro Canal

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Copa: Globo perde 33%, mas Brasil sobe com SBT e CazéTV - 16/06/2026 - Outro Canal
Vinicius Junior comemora com Bruno Guimarães seu gol na partida contra a seleção do Marrocos - Eduardo Anizelli 13.jun.26/Folhapress

Aracaju

O primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo deixou claro o efeito da pulverização dos direitos de transmissão na televisão brasileira. Brasil x Marrocos, no sábado (13), foi visto por 76,2 milhões de brasileiros nas 15 principais regiões metropolitanas do país, de acordo com o Ibope.

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Foto de Outro Canal

Cobre diariamente os bastidores das novelas, do telejornalismo e da mídia esportiva. Tem como titular o jornalista Gabriel Vaquer

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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