Passageira é resgatada de ferragens segundos antes de caminhão carregado de algodão pegar fogo em Ponta Grossa

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um caminhão carregado com 29 toneladas de algodão pegou fogo segundos após uma passageira ser retirada das ferragens na PR-151, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (11), quando o veículo tombou ao contornar uma curva na alça de acesso ao perímetro urbano da cidade.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista de 29 anos conseguiu sair ileso do caminhão. Já a passageira, de 22 anos, que estava ao lado dele na cabine, ficou presa nas ferragens e foi resgatada por socorristas. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos moderados.
Segundo informações da PRE, a carga de algodão entrou em combustão espontânea logo após a retirada da passageira. O fenômeno, comum em materiais como o algodão, ocorre quando o material começa a queimar sem uma fonte externa de calor, como uma faísca.
O incêndio consumiu completamente a carroceria do caminhão. Uma equipe da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, acompanhou o resgate e registrou o momento em que o fogo teve início, poucos segundos após a vítima ser retirada dos destroços.
O tombamento aconteceu por volta das 15h enquanto o veículo fazia a curva da alça de acesso ao perímetro urbano de Ponta Grossa. A rápida ação dos socorristas permitiu o resgate da passageira antes que o incêndio se alastrasse.
Os nomes do motorista e da passageira não foram divulgados pelas autoridades. O caso reforça a atenção necessária ao transporte de cargas inflamáveis ou suscetíveis à combustão espontânea, como é o caso do algodão.
A combustão espontânea é um processo químico no qual um material entra em combustão sem a necessidade de uma fonte externa de calor, como faíscas ou fogo.
O caminhão transportava 29 toneladas de algodão no momento do acidente.
O motorista saiu ileso e a passageira teve ferimentos moderados e foi encaminhada para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento.