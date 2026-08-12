Produtor de Minas Gerais amplia produção leiteira com apoio do Pronaf e Cresol

Há 15 anos Werik Rodrigues de Souza chegou à propriedade em Patos de Minas (MG) enfrentando dificuldades e poucos recursos. Segundo relato do produtor, a situação evoluiu com o acesso ao crédito rural, ferramenta que permitiu ampliar a atividade leiteira e melhorar a estrutura da propriedade.

Cooperado da Cresol, que atua junto a agricultores familiares, Werik destaca que inicialmente produzia apenas uma lata de leite por dia. Atualmente, a produção diária chega a cerca de 600 litros, resultado do investimento possibilitado pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), conforme informações da Cresol.

Investimentos com crédito rural e fortalecimento da produção

Para realizar a expansão, Werik utilizou operações de custeio do Pronaf para adquirir um silo e complementar o gado leiteiro da propriedade. Em sequência, obteve recursos para investir na compra de mais vacas, ampliando o rebanho e fortalecendo a produção.

A propriedade conta com 38 hectares, incluindo 50 vacas na atividade leiteira, seis hectares cultivados com café em parceria e área para criação de gado. O aumento da produção impactou positivamente na vida do produtor e da família, que também investiram na melhoria da moradia.

Pronaf Habitação Rural contribui para qualidade de vida no campo

Além dos recursos para custeio e investimento, Werik recorreu ao Pronaf Habitação Rural para financiar a reforma da casa da família, que antes era de lona. Segundo o produtor, o acesso ao crédito contribuiu para uma melhora significativa nas condições de moradia.

O Pronaf, que faz parte das políticas públicas do Plano Safra, promove linhas de crédito direcionadas às necessidades dos agricultores familiares, buscando elevar a capacidade produtiva, gerar renda e qualificar a vida rural, conforme divulgado pela Cresol.

Cresol e Pronaf: apoio financeiro e técnico para o meio rural

Com mais de 31 anos de atuação, a Cresol possui mais de 1,2 milhão de cooperados e oferece atendimento personalizado, incluindo soluções financeiras e acompanhamento técnico. Para o Plano Safra 2026/2027, o Pronaf prevê R$ 85,2 bilhões em operações, e a Cresol pretende liberar até R$ 18 bilhões, contribuindo para o fortalecimento das propriedades rurais.

Perguntas frequentes

O que é o Pronaf?

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) oferece linhas de crédito para agricultores familiares, com modalidades de custeio e investimento, visando ampliar a produção e melhorar a qualidade de vida no campo.

Como o crédito rural ajudou o produtor de Patos de Minas?

Werik Rodrigues de Souza usou o crédito para comprar silo, adquirir mais vacas e reformar a casa, o que aumentou a produção leiteira de uma lata para cerca de 600 litros diários e melhorou as condições de moradia da família.

Qual o papel da Cresol no apoio ao produtor?

A Cresol oferece soluções financeiras cooperativas, atendimento personalizado e acompanhamento técnico, com o objetivo de liberar recursos e orientar agricultores familiares para o desenvolvimento sustentável da atividade rural.