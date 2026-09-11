Passarela nas Cataratas do Iguaçu é fechada por alta vazão do Rio Iguaçu

Vazão ultrapassa 8,4 milhões de litros por segundo; trilha de cerca de 1,5 km permanece aberta, diz Parque Nacional

A passarela próxima às quedas das Cataratas do Iguaçu, no lado brasileiro, foi fechada preventivamente nesta sexta-feira (11), segundo a assessoria do Parque Nacional do Iguaçu.

O fechamento ocorreu após monitoramento indicar aumento significativo na vazão do Rio Iguaçu. A vazão considerada normal nas Cataratas é de cerca de 1,5 milhão de litros por segundo; nesta sexta, o fluxo estava acima de 8,4 milhões de litros por segundo, conforme o monitoramento automático da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Vazão, previsão e medidas

A assessoria do Parque informou que a estimativa é de que o volume continue a subir e atinja mais de 9 milhões de litros por segundo — um nível cerca de seis vezes maior que a média considerada normal para as Cataratas. A reabertura da passarela depende da redução do volume de água e das condições de segurança no local.

O aumento da vazão foi atribuído às chuvas ao longo do Rio Iguaçu, que nasce na Região Metropolitana de Curitiba e percorre o Paraná até as Cataratas, na fronteira entre Brasil e Argentina.

A Trilha das Cataratas, no lado brasileiro, tem cerca de 1,5 quilômetro de extensão e segue aberta ao público, com funcionamento normal, segundo o Parque Nacional do Iguaçu.

Do lado Argentina, as Passarela também foram fechadas preventivamente por causa da previsão de cheias no Rio Iguaçu relacionadas ao fenômeno El Niño, informou a reportagem.

Fontes: Parque Nacional do Iguaçu; monitoramento automático da Companhia Paranaense de Energia (Copel); reportagem do G1.