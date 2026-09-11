Eleições 2026: maioria dos deputados busca reeleição, mas cresce corrida por cadeiras no Senado e assembleias

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Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares que compõem a Casa atualmente, 437 decidiram disputar a reeleição em 2026. Esse número representa 85,19% dos deputados em exercício.
O volume de candidatos que tentam renovar o mandato é ligeiramente menor do que o registrado em 2022, quando 448 deputados buscaram a reeleição. Essa redução de 11 nomes pode abrir espaço para uma renovação no Parlamento.
O resultado final das composições, no entanto, dependerá do desempenho de cada parlamentar nas urnas e da força dos novos candidatos que surgem para ocupar as vagas disponíveis, segundo o portal oficial.
Outros cargos também atraem os membros da Câmara: cinco deputados concorrerão ao governo de seus estados, um disputará a vice-presidência da República, um buscará a vice-governadoria e três estão na disputa como primeiro suplente de Senado. Ao todo, 13 parlamentares não concorrerão a nenhum cargo eletivo neste pleito.
Em entrevista ao programa Painel Eletrônico, da Rádio Câmara, o diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Neuriberg Dias, destacou que os parlamentares em exercício possuem vantagens competitivas. Entre elas, estão o acesso ao Fundo Eleitoral e a capacidade de destinar emendas.
Segundo Dias, as emendas impositivas funcionam como um divisor de águas. Desde 2015, a dinâmica de relação com o Executivo mudou, permitindo que parlamentares transfiram recursos de forma direta para prefeituras e projetos que beneficiam as bases eleitorais, fortalecendo sua permanência no mandato.
A saída de 11 deputados da disputa pela Câmara, somada aos parlamentares que optaram por concorrer a outros cargos, cria um cenário de incerteza quanto à configuração do Legislativo em 2027. Os dados atuais de candidaturas são apenas o ponto de partida do processo.
A renovação real da Câmara dos Deputados será definida apenas após a apuração dos votos. O impacto dessas movimentações dependerá diretamente da taxa de sucesso desses parlamentares em suas novas tentativas ou na manutenção de suas cadeiras atuais.
1. Quantos deputados estão buscando a reeleição em 2026?
437 deputados, o que equivale a 85,19% da atual composição da Câmara.
2. O número de deputados buscando a reeleição aumentou ou diminuiu?
Diminuiu. Em 2022, 448 deputados tentaram a renovação, ou seja, 11 a menos disputam a reeleição em 2026.
3. Quantos deputados estão tentando uma vaga no Senado?
Neste ano, 42 deputados concorrerão ao Senado, o dobro dos 21 que disputaram o cargo em 2022.
4. Por que os parlamentares em exercício possuem vantagem, segundo o Diap?
Eles possuem acesso ao Fundo Eleitoral e, principalmente, às emendas parlamentares, que permitem destinar recursos diretamente para projetos em suas bases eleitorais.
5. Existem deputados que decidiram não concorrer a nenhum cargo?
Sim, 13 deputados em exercício optaram por não disputar nenhum cargo eletivo nas eleições de 2026.