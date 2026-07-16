Patrulha Rural cumpre mandado de prisão na região de São Camilo, em Palotina

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Por Redação
Atualizado em
Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido na manhã desta quarta-feira (15) durante uma ação da equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar, na região de São Camilo, às margens da Rodovia PR-364, em Palotina.
Segundo a PM, os policiais receberam a informação de que o indivíduo estava trabalhando no local. A equipe realizou a abordagem, e o homem acatou as ordens policiais, não sendo necessário o uso de força.
Na sequência, ele foi encaminhado ao hospital para a realização do laudo de lesões corporais e, posteriormente, entregue ao Departamento de Polícia Penal (DEPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado de prisão.
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