Países apostam em mercado regulamentado para controlar apostas online

A lista de países que regulamentaram as apostas esportivas inclui mais de 60 nações, sendo uma delas o Brasil. Enquanto no território brasileiro as leis são federais, ou seja, valem para todos os estados, nos EUA a abordagem é diferente, já que cada estado tem as suas próprias regras. Mesmo em meio a especificidades por país, a aposta dos governos em todo o mundo é a de regulamentar um setor que não tinha nenhum tipo de regra no passado.

Como apostador, você consegue encontrar uma plataforma confiável que paga mesmo para jogar jogos de cassino ou apostar em esportes com odds competitivas. É dentro da betway mz que tem um site voltado apenas para mercados regulamentados, facilitando a sua experiência de jogador como um todo. Anteriormente, a impossibilidade de encontrar plataformas seguras fazia com que os apostadores se cadastrassem sem qualquer tipo de regra para sua proteção.

A discussão da regulamentação voltou aos holofotes após as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do esforço de países como o Reino Unido na busca por medidas mais incisivas para o mercado de apostas e jogos de cassino online. Na opinião de especialistas, remover a regulamentação seria um retrocesso vertiginoso para o setor, sendo a fiscalização adequada o método mais eficaz de manter um ambiente seguro, protegido e que gere retorno para a população.

Estudos apontam que investimentos devem ser focados no desenvolvimento do setor

A lista de países nos quais apostas e jogos de cassino são devidamente regulamentados inclui nações como o Brasil e o Reino Unido. No território inglês, o debate tem sido abordado por autoridades e profissionais que atuam diretamente nas populares bets. Buscando somar ao tema, pesquisadores têm investido na busca por soluções para o mercado como um todo, sendo uma delas a análise das políticas adotadas por cada nação.

Em uma análise global das políticas relacionadas aos jogos e apostas online publicada na revista digital Springer Nature, sete pesquisadores compararam diferentes regulamentações entre os países para tentar avaliar se existia um ponto em comum e uma política efetiva que pudesse ser aplicada em todas as nações. Ao final da pesquisa, foi identificado que cada país tem a sua particularidade e é preciso uma regulamentação individual por país.

Ainda na pesquisa, liderada por Leon Y. Xiao, foi destacada a importância de que as autoridades como um todo tenham uma política voltada para a realocação dos recursos obtidos junto a plataformas de apostas e jogos de cassino para investimento em estudos que ajudem a formular políticas ainda mais efetivas para o setor.

Já no estudo de Janne Nikkinen, pesquisadora finlandesa, foi revelado a necessidade de ter uma regulamentação que impeça o monopólio no setor de jogos e apostas. Assim, além de ter os recursos devidamente alocados em saúde e segurança, pesquisadores conseguem ter acesso a dados comparativos que ajudam no estudo de um setor tão complexo.

Cenário desregulamentado dificulta fiscalização do governo

O número de brasileiros que apostaram em bets cresceu 75% ao longo dos 8 primeiros meses do mês de 2026, de acordo com dados publicados pelo Ministério da Fazenda. Esses valores chamaram a atenção de especialistas do setor de bets, mas também evidenciaram um dado que, anteriormente, não era identificável pelo mercado como um todo.

Nos anos que antecederam a regulamentação das apostas e jogos de cassino no Brasil, os dados relacionados a esse setor eram vagos e inacessíveis pelas autoridades. Afinal, as plataformas que ofereciam esse tipo de entretenimento estavam sediadas no exterior e não tinham nenhuma obrigação junto ao governo federal. Desde que o setor foi regulamentado, a situação se tornou completamente diferente para as bets.

As portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas exigiram que o brasileiro cumpra uma série de requisitos para poder ser aceito em uma plataforma de palpites esportivos ou jogos de cassino. Além disso, os sites precisam ter sede no Brasil e contar com o envio frequente de informações ao Ministério da Fazenda para fins de fiscalização. Tudo isso é feito com o objetivo de evitar abusos da Inteligência Artificial e de outras tecnologias para proteger o apostador.

Apostadores também preferem mercado devidamente regulamentado

Estudos recentes realizados pelo Instituto Brasileiro de Jogo Legal (IBJL) revelaram que até mesmo os apostadores têm preferência por um mercado devidamente regulamentado. De acordo com o levantamento realizado pela organização, a pedido do Instituto Locomotiva em parceria com a LCA está em aproximadamente 40%, algo bem inferior aos 45% observados em anos anteriores.

O fato do mercado regulamentado ainda estar nos anos iniciais mostra que existem mudanças que podem ser implementadas no longo prazo. Mas a preferência do apostador por um site confiável e devidamente regulamentado já é comprovada. Isso, por sua vez, serve de elemento para fortalecer regras que estejam de acordo com o que o próprio apostador mais procura ao acessar um site confiável.