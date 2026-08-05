PCO oficializa Adriano Teixeira como candidato ao governo do Paraná e define chapa para as eleições estaduais

O Partido da Causa Operária definiu em convenção realizada em Curitiba o nome de Adriano Teixeira para a corrida eleitoral ao governo do Paraná nestas eleições

O cenário político paranaense ganhou um novo nome oficial para a disputa ao governo estadual. O Partido da Causa Operária (PCO) confirmou, na última terça-feira, dia 4, a candidatura de Adriano Teixeira para o cargo de governador do estado.

A definição ocorreu durante a convenção partidária realizada na capital, Curitiba, evento que reuniu filiados para deliberar sobre os rumos da legenda. Além da cabeça de chapa, o partido também oficializou o nome de José Carlos Telles como candidato a vice-governador.

As informações sobre a oficialização da candidatura de Adriano Teixeira ao governo do Paraná foram confirmadas por meio de registros da convenção partidária realizada na última terça-feira, dia 4.

Perfil do candidato e propostas de campanha

Adriano Teixeira, que tem 35 anos, é natural da cidade de Nova Olímpia, localizada no Noroeste do Paraná. Com formação acadêmica em História, ele atua profissionalmente como mecânico funileiro, trazendo uma trajetória marcada pelo trabalho manual.

O postulante ao governo pelo PCO é um militante ativo dos chamados Comitês de Luta. Ele ganhou destaque por participar ativamente da mobilização que pedia a liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo se filiado ao partido há cerca de três anos.

Em suas declarações, o candidato afirma que sua candidatura representa a construção de um governo voltado aos trabalhadores, tanto da zona urbana quanto da zona rural, buscando pautas alinhadas à classe operária.

Calendário eleitoral e os próximos passos

As convenções partidárias são momentos fundamentais para o processo democrático, pois é nelas que os partidos escolhem seus representantes. O prazo final para a realização dessas reuniões em todo o país ocorre no dia 5 de agosto.

Após a escolha, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar formalmente as candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A partir do dia seguinte, a campanha eleitoral ganha as ruas oficialmente.

Vale lembrar que, nas eleições de 4 de outubro, os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher novos nomes para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Perguntas e Respostas sobre a candidatura

Quem é o candidato do PCO ao governo do Paraná?

O candidato é Adriano Teixeira, de 35 anos, historiador e mecânico funileiro.

Quem compõe a chapa com Adriano Teixeira?

José Carlos Telles foi o nome escolhido pelo partido para ser o candidato a vice-governador.

Qual a profissão de Adriano Teixeira?

Além de sua formação em História, ele atua como mecânico funileiro.

Quando a candidatura foi oficializada?

A oficialização ocorreu na terça-feira, dia 4, durante a convenção partidária em Curitiba.

Qual o próximo passo após a convenção?

Os partidos devem realizar o registro oficial das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.