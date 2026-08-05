Ciclone bomba no Paraná, entenda os riscos de ventos de até 100 km/h e as áreas sob alerta máximo de tempestades e granizo

O Paraná entra em alerta máximo com a formação de um ciclone bomba, sistema que pode provocar ventos intensos, chuvas fortes e queda de granizo em todo o estado nos próximos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu alertas importantes para o Paraná devido à aproximação de uma frente fria e a formação de um ciclone bomba. O fenômeno, que se intensifica rapidamente, traz riscos consideráveis para a população e infraestrutura local.

A previsão indica que o sistema deve avançar a partir de quinta-feira, atingindo seu pico de força entre sexta e sábado. As autoridades meteorológicas já estenderam os avisos para todos os 399 municípios paranaenses, conforme informação divulgada pelo Inmet.

A seguir, você entenderá como esse ciclone bomba pode afetar a sua região, os riscos de ventos de até 100 km/h e as orientações para se proteger durante a passagem deste fenômeno climático severo pelo estado.

O que é um ciclone bomba e por que ele preocupa?

Um ciclone bomba ocorre quando uma área de baixa pressão atmosférica se intensifica de maneira muito rápida. Esse processo causa instabilidade severa, resultando em ventos fortes, chuvas torrenciais e mudanças bruscas de temperatura, o que coloca o Paraná em estado de atenção.

Na quarta-feira, o estado operou sob alerta amarelo, com previsão de chuvas de até 30 mm/h e ventos de 60 km/h. Contudo, a evolução do sistema para quinta-feira elevou o nível de risco, especialmente para as regiões sul e oeste do estado paranaense.

Áreas sob alerta laranja e riscos de tempestades

Para a quinta-feira, o Inmet emitiu o alerta laranja para as regiões sul e oeste, indicando perigo real de tempestades. Nessas áreas, a previsão aponta chuvas intensas de até 60 mm/h ou 100 mm/dia, além de rajadas de vento que podem atingir a marca de 100 km/h.

O risco de queda de granizo também é uma preocupação constante para os meteorologistas. A população dessas regiões deve redobrar os cuidados, evitando locais abertos e estruturas que possam sofrer danos com a força dos ventos e o impacto das pedras de gelo.

Ventos intensos no litoral e em Curitiba

Na sexta-feira, o foco do alerta muda para a incidência de vendavais em todo o Paraná. Embora a previsão indique uma redução nas chuvas fortes, os ventos devem ser o principal desafio, variando entre 40 km/h e 60 km/h na maior parte do território estadual.

A faixa leste, que engloba Curitiba e o litoral, deve enfrentar os maiores problemas. Nessa região, os ventos podem chegar a 100 km/h, aumentando as chances de quedas de árvores, destelhamentos de casas e danos em edificações e plantações agrícolas.

Dicas de segurança e acompanhamento do tempo

É fundamental que a população acompanhe as atualizações meteorológicas constantes. Como o cenário para o sábado e o domingo de Dia dos Pais ainda será atualizado, recomenda-se verificar os canais oficiais do Inmet e do Simepar antes de planejar atividades ao ar livre.

Em casos de ventos fortes, evite estacionar veículos próximos a árvores ou placas de publicidade. Em casa, mantenha janelas fechadas e, se possível, desconecte aparelhos eletrônicos da tomada durante tempestades com descargas elétricas frequentes.

Perguntas frequentes sobre o ciclone bomba

O que caracteriza um ciclone bomba? É uma área de baixa pressão que se intensifica rapidamente, causando ventos fortes e tempo severo.

Quais cidades do Paraná serão atingidas? O alerta do Inmet abrange todos os 399 municípios do estado, com maior risco no sul, oeste e faixa leste.

Qual a velocidade máxima esperada dos ventos? O Inmet prevê rajadas entre 60 km/h e 100 km/h, especialmente no litoral e na região de Curitiba.

Haverá queda de granizo? Sim, o alerta aponta possibilidade de granizo, principalmente associado às tempestades previstas para a quinta-feira.

Onde acompanhar as atualizações? Recomenda-se consultar os sites oficiais do Inmet e do Simepar para obter informações atualizadas em tempo real.