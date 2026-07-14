PCPR prende mulher investigada por extorsões em Jacarezinho

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 19 anos, investigada por integrar um grupo criminoso responsável por extorsões contra usuários de drogas. A captura aconteceu na quinta-feira (9), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Estado.

Além da prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

Conforme o delegado da PCPR Tristão Borborema, a mulher era responsável por coordenar as ações do grupo fora do sistema prisional, enquanto o líder da organização permanece preso. Ela teria atuado na cobrança das vítimas e na arrecadação dos valores obtidos por meio das extorsões.

“Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, que passarão por extração e análise de dados para auxiliar no avanço das investigações”, completou.

Após os procedimentos necessários, a mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração dos crimes.

DENÚNCIAS – A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.