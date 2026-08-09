Como preparar uma canja com legumes prática e nutritiva para evitar o desperdício e aquecer o seu inverno com economia

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Sabe aqueles vegetais que ficam esquecidos no fundo da gaveta da geladeira, muitas vezes perdendo o frescor, mas que ainda estão ótimos para o consumo, saiba que eles podem render um prato delicioso.
Em vez de descartar esses itens, você pode reaproveitá-los em uma receita que une economia, sabor e o conforto térmico necessário para enfrentar os dias mais frios do ano.
Conforme informação divulgada pela receita da Vó Eloí, de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, é perfeitamente possível transformar ingredientes simples em uma canja com legumes prática e nutritiva.
Para começar, você precisará de uma cebola grande picada, uma xícara de cenoura, uma de chuchu e uma de abobrinha, além de uma xícara de arroz, sal a gosto, manjericão fresco e três litros de água quente.
O processo inicia refogando a cebola, seguida pela cenoura, e depois adicionando o chuchu e a abobrinha, misturando bem todos esses componentes para garantir que os sabores se integrem de forma equilibrada.
Após refogar o arroz junto aos legumes, adicione a água quente e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, tempo necessário para que tudo fique macio e o caldo ganhe corpo e sabor.
Caso perceba que a sua canja com legumes prática e nutritiva ficou muito grossa, não hesite em adicionar um pouco mais de água quente, ajustando a textura conforme o seu gosto pessoal.
O segredo final para elevar a qualidade do prato está no manjericão, que deve ser adicionado apenas quando a sopa estiver pronta, servindo como um toque perfumado para o caldo.
Servir a canja com legumes prática e nutritiva ainda quente é essencial para garantir o efeito de aquecimento, sendo a escolha ideal para um jantar rápido durante o inverno.
Posso substituir o chuchu por outro legume? Sim, a receita é versátil e permite que você use outros vegetais que estejam sobrando na sua geladeira.
Quanto tempo a canja deve cozinhar? O tempo ideal é de cerca de 20 minutos, garantindo que o arroz e os legumes estejam macios.
O que fazer se a sopa ficar grossa demais? Basta adicionar um pouco mais de água quente até atingir a consistência que você prefere.
O manjericão pode ser cozido junto? O ideal é colocar o manjericão apenas ao final, para que ele perfume o caldo sem perder o frescor das folhas.
Essa receita é econômica? Sim, o objetivo principal é evitar o desperdício aproveitando ingredientes que você já possui em casa.